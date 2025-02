Trabajar menos, ganar lo mismo y producir más

No es de extrañar que la expresión ancestral ‘un trabajo de chinos’ se generalizara en un momento de la historia. Los europeos importaron al menos cien mil trabajadores chinos para suplir la mano de obra durante los años de la Gran Guerra en la segunda década del siglo pasado. Ahora que tanto se habla del Canal de Panamá, conviene recordar que fueron los trabajadores chinos con su sudor y sacrificio inmenso los que lo hicieron posible, igual que las partes más duras de los ferrocarriles que unieron de una punta a la otra los Estados Unidos de Norteamérica.

Cuando se habla de trabajo duro y meticuloso, allí salta la metáfora de ‘trabajo de chinos’. No se saben las horas que trabajan los chinos por ‘convenio’. Para empezar, no hay convenios. Todo lo determina el Estado, una carcasa institucional que oculta al verdadero poder: el Partido Comunista. Y el Estado chino es partidario del trabajo intenso y sin límites legales para fomentar el sector manufacturero y las exportaciones como eje vertebral del nuevo poderío chino.

Por otra parte están los norteamericanos, con sus débiles -o mafiosos- sindicatos, casi inexistentes en amplios sectores de la economía. Con diez millones de autónomos, vacaciones de una o dos semanas al año, y jornadas de trabajo kilométricas seis días a la semana a mínimo que tengas algún puesto con cierta responsabilidad, o seas un inmigrante ilegal empleado en la base de la pirámide ocupaciones, los estadounidenses trabajan muchas horas más que los europeos, acercándose a los niveles chinos.

Por otra parte estamos los españoles y los ciudadanos europeos en general, acercándonos a las mil quinientas horas de trabajo al año per cápita -debido al peso de funcionarios y millones de parados-, casi un 50% menos de lo que trabajan chinos y norteamericanos. A mí personalmente me parece mucho más razonable el modelo europeo, pero estaremos condenados a ser el balneario en el que disfruten de sus escasas vacaciones los chinos y estadounidenses, y también los ricos del Sur global, por supuesto, si no nos ponemos las pilas en productividad. El reto es inmenso, pero no imposible.

Lo único que puede salvar a las empresas europeas de la mediocridad y la irrelevancia es apostar por la tecnología y la productividad. Empezando por ser pioneros en la construcción industrializada y en la tecnología aplicada a las empresas de restauración, cultura y hospedaje. Son dos sectores e baja productividad actual que necesitan un plan radical para su modernización.

