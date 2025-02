Los intocables (no de Eliot Ness)

La justicia humana no es más que un sueño de la divina… tal vez una pesadilla, porque emular a los dioses es un ejercicio de soberbia que, por una simple razón ontológica, no puede acabar bien. «¿Quién como Dios?», dijo el Arcángel antes de enfrentarse a Luzbel. Y ya sabemos cómo acabó, una catábasis hasta el infierno.

Júpiter es el dios que imparte justicia con el rayo como atributo coercitivo. Su primer acto de justicia fue encabezar una rebelión contra su padre, que terminó confinado en el tártaro. Con semejante premisa, la justicia humana no puede ser más que desmedida.

«¿Quién al hombre del hombre hizo juez?», inquiere el verdugo de Espronceda, cuestionando la justicia humana. Y Jesucristo promete el cielo a los proscritos: «bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Semejante carta de presentación, no es para tener demasiada confianza.

En todas las civilizaciones hay un sistema de solución de conflictos que responde a la estructura del poder político. En una democracia, una organización pública se encarga de esa tarea bajo el ostentoso nombre de Justicia. Toca hablar de la que se ocupa de los delitos, elemental y retributiva. Siempre ha estado al lado del poder, aunque se supone que la democracia establece límites que garantizan su independencia. El equilibrio de los poderes del Estado es la clave de bóveda que determina la autenticidad del sistema. Para lograrlo, son necesarias algunas excepciones al principio de igualdad ante la ley. Verbigracia, los atributos constitucionales de nuestro monarca: inviolabilidad, inmunidad, irresponsabilidad. De sobra conocida y justificada es la inmunidad diplomática. Sin embargo, la excepción política es menos conocida y muy cuestionada. Veamos un supuesto más que meridiano.

El control jurisdiccional de la legalidad de los actos administrativos es fundamental, pues teniendo la Administración pública poderes especiales en atención al interés general que debe ser su fin primordial. Su ejercicio ha de ser escrupuloso y, por lo tanto, fiscalizable por los tribunales. Ese control no alcanza los actos políticos, pues no son administrativos, sino de orden superior que, de ser alterado, desequilibraría los poderes del Estado. Ello no empece la fiscalización penal de los actos sospechosos de prevaricación o desviación de poder. Pero la línea que delimita la competencia de los tres poderes es muy difusa y su transgresión es decididamente peligrosa. Para no embarrarnos en la refriega local, veamos los peligros desde la distancia.

Netanyahu era casi un cadáver político hace un par de años. Varios procesos por corrupción contra él le llevaron a un proyecto de ley que postulaba su propia inmunidad y la de su gobierno. Las protestas en la calle fueron atronadoras, pero su proyecto seguía adelante para eludir sus responsabilidades ante la Corte Suprema israelí. La guerra de Gaza silenció el clamor y las causas criminales. Tampoco hay noticia de que haya sido imputado por los millares de muertes de inocentes, ni las agresiones a países extranjeros, ni los bombardeos a las legaciones diplomáticas de otros países. La guerra le ha vuelto intocable.

Su amigo Donald Trump tampoco parece tener problemas con la Justicia de su país. Condenado por la comisión de más de treinta delitos, en un país que presume de sistema judicial implacable y riguroso, la pena que se le ha impuesto no llega ni a ridícula. Más sorprendente aún es la decisión del Supremo sobre la inducción al asalto del Capitolio: no es perseguible porque le protegía la inmunidad presidencial. En su país hay decenas de penados en el corredor de la muerte por mucho menos de lo que parece una tentativa de golpe de Estado. El país que acusó a Clinton de perjurio y obstrucción a la Justicia en el caso de Monica Lewinsky, elige a un mentiroso compulsivo como Trump. Las urnas lo protegen de la Justicia.

Ahora convierte en proscritos a todos los miembros y colaboradores del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU que iniciaron el proceso por genocidio contra Israel. Cierto es que EE UU no acepta la jurisdicción de este Tribunal, aunque fue uno de los principales impulsores de los juicios de Núremberg, punto de inflexión en la superación del principio de territorialidad del Derecho Penal Internacional y en la persecución del genocidio. Contribuyó a tal fin el hecho de ser los judíos víctimas de aquella barbarie. Netanyahu y su mejor amigo reniegan de valores esenciales de la fundación de sus naciones.

La idea primordial de la Justicia es la proscripción de la impunidad del delincuente, sea nacional o internacional, en cuyo caso el repulsivo es el tirano, salvo que tenga su residencia en la Casa Blanca o en Beit Aghion, en Jerusalén.

