Por todo lo que importa: proyecto, ilusión y trabajo.

El pasado 26 de enero arrancamos un proyecto que nace desde el corazón de todos nosotros y espera llegar a cada casa de la Región de Murcia y despertar a toda una generación que merece algo más.

Vivimos en la Región más joven de España, alrededor de la cual el PP lleva 30 años construyendo un muro que cierra el paso a cualquier política de juventud. En esta Región hemos estudiado en clases de 40 haciendo exámenes en los pasillos, hemos visto cómo se colaban en las listas de nuestra sanidad pública, hemos visto cómo se negaba la violencia de género desde las instituciones, hemos visto cómo se quitaban banderas LGTBIQ+ de nuestras calles y hemos visto morir a nuestro Mar Menor.

¿Y qué hemos hecho? Nos hemos reunido en esas casas del pueblo que estarán siempre abiertas para todo aquel que piense que la Región merece algo más, y hemos decidido pelear por todas las cosas que nos importan.

El arma de la derecha es que vende identidad. No tiene argumentos reales, solo un circuito de información adornada donde quien entra encuentra aquello que quiere escuchar: que es mejor por ser de aquí, que es mejor por tener dinero, que es mejor y que merece todo lo que tiene, y que por eso no lo tiene que compartir con nadie.

Nuestro discurso puede ser más incómodo, porque te obliga a apartarte del espejo y mirar a quien te rodea. Nuestro discurso son nuestros principios, son los derechos sociales por los que pelearon nuestros abuelos y nuestras abuelas. Nuestro discurso es feminista, es antirracista, es solidario, es diverso y está, sobre todo, muy alejado de esa política en la que los bulos y la desinformación son protagonistas, porque nosotros no hemos venido a hacer populismo.

Aquí el PP dice eso de «jóvenes hasta los 40» y suena hasta bien, pero no dicen que, en política, por desgracia, cuando se habla de juventud, muchas veces se habla de precariedad. No dicen que somos los jóvenes de la Región de Murcia los que lideramos la tasa de abandono escolar temprano de España, no dicen que el 41% de los jóvenes de la Región están en riesgo de exclusión social, no dicen que la tasa de emancipación entre los jóvenes de la Región de Murcia apenas llega al 20% y, por supuesto, no dicen que mientras todo esto pasa, el Gobierno regional invierte en cada uno de sus jóvenes 2,10 euros. Si lo dijeran, la respuesta sería que igual no nos apetecía tanto eso de ser jóvenes hasta los 40.

A todas esas personas que compran ese discurso de que todos los políticos son iguales, a todos aquellos que escriben «solo el pueblo salva al pueblo», mientras su mayor acto revolucionario es compartir una publicación en Instagram. A todos ellos me gustaría decirles que se acercasen a una casa del pueblo y viesen trabajar a las Juventudes Socialistas, porque frente a su apolítica del odio, nosotros practicamos la política de verdad, la que se argumenta, la que se trabaja.

Y lo hacemos por el sueño de que la violencia machista, algún día, deje realmente de existir. Por acabar con la violencia institucional, para que denunciar no siga siendo sinónimo de más dolor.

Por el colectivo LGTBIQ+, para que sus derechos no sean moneda de cambio, para que nadie tenga miedo a simplemente ser. Por la gente migrante, para que este país sea una tierra solidaria y diversa. Para que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Para que la educación pública sea realmente garantía de oportunidades. Por nuestro planeta, porque creemos realmente que se puede progresar de manera sostenible. Por mejorar nuestro sistema sanitario y las condiciones de trabajo de todas las personas que se dedican a la investigación. Por nuestra cultura, por nuestro deporte y nuestra ciencia, por el derecho al empleo digno en todos los sectores. Por la paz y los derechos humanos, para que sean la bandera que traspase cualquier frontera. Por las generaciones que estuvieron, por las que estarán y por esa generación presente que inicia una nueva etapa.

Por el convencimiento de que una Región mejor es posible y la seguridad de que juntos, juntas, somos capaces de dibujar el camino hasta ella.

Por todo lo que importa: proyecto, ilusión y trabajo.

