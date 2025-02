Tierras machacadas y una cerveza sin alcohol

EL CLIMA. Mercado de Los Dolores, Murcia, el domingo por la mañana. Dos parejas, de unos cuarenta años, pasean mirando los puestos. Van vestidos con pantalones cortos y camisetas y obviamente son turistas. Llegan a un vendedor de ropa, se prueban pantalones de chandal y jerséis y se los dejan puestos. Cuando le pagan al dueño, comentan: «Nos habían dicho que en Murcia no hacía frío nunca. ¡Joder, si hace frío!» El vendedor se ríe.

ESALGOCOMPLICADO. Hablando con unos amigos del informe sobre seniors en nuestro país, en el que los mayores de esta Región han quedado como los más tristes de España, uno de ellos dice: «Es que ser viejo no es fácil».

VIVENAQUÍ. Parece ser que Richard Gere está un poco ‘oyente’. Se le ha visto salir de una tienda de audífonos en Madrid con su cajica en la mano. El caso es que sigue haciendo películas y series y que se ha quedado a vivir en España con su actual pareja y los dos nenes que han nacido de esta unión. Él ya tiene 75 años y ella solo 40, o sea, que pueden seguir teniendo chiquillos, aunque él oiga poco.

El actor Richard Gere, premio Goya internacional, a su llegada a un coloquio con el público en el Teatro Isabel La Católica, este sábado, en Granada. EFE/ Pepe Torres / PEPE TORRES

PAISAJE. Van a sellar uno de los vasos del vertedero de El Gorguel. Hay una carretera que sale del valle de Escombreras hacia Portmán y que pasa por allí. Impresiona ver aquel sitio, sobre todo si lo has conocido como era antes. Por allí estaba la cantera Emilia, que era un lugar de una belleza salvaje, una mina a cielo abierto. Ahora es el vertedero, con cientos de aves volando sobre él, sobre todo gaviotas, alimentándose de los detritus. Dicen que, una vez que quede sellado, van a restaurar el paisaje de manera que quede mimetizado con lo que lo rodea. Es una buena idea.

SERIE. Sigo viendo la serie Slow horses –Caballos lentos – y sigo recomendándola. Cuando personal como Gary Oldman, Kristin Scott Thomas o Jack Lowden aparecen en las pantallas estas se llenan. El más joven, Lowden, es un actor de teatro muy conocido en el Reino Unido y funciona bien en el cine. Y los otros dos son un actor y una actriz que hagan lo que hagan siempre les sale bien. Ah, y otra cosa: recomiendo a las personas que ya tengan una edad, como el que suscribe, que vean Cifras y Letras, un programa de la 2 que ponen a diario a las 21.30. Es entretenido, pero lo mejor para nosotros es que nos obliga a echar cuentas y a buscar palabras entre un manojo de letras desordenadas. Ni se pueden imaginar el gusto que da cuando a ti te salen las cuentas y al concursante no, o cuando buscando la palabra resulta que tú la tienes más larga que el joven ‘cerebrín’ que está concursando.

LOPEOR. De todas las barbaridades que ocurren en el mundo en esta época que nos ha tocado vivir, la más sangrante, la más repugnante, la absolutamente contra la naturaleza humana es sin duda esa idea de Trump de deportar a los dos millones de gazatíes que aún quedan vivos después de la masacre a los que han sido sometidos por los israelíes, para convertir esas tierras machacadas por miles de bombas en un resort de veraneo para gente pudiente. Qué vergüenza y qué canallada, oiga.

NOESTÁDISPUESTO. Una mujer de unos cincuenta años va hablando por teléfono, en la calle: «Sí, él sí quiere, pero a mí no me sale de ahí».

Carlos Alcaraz, celebrando un punto en el partido de cuartos de final de Rotterdam / Europa Press

TENIS . Vi el partido de Alcaraz contra Vavassori. El italiano es un magnífico jugador de dobles, pero en individual se apaña poco. Fue un paseo para el de El Palmar. Por cierto, hay que ver lo que nuestro muchacho se ha trabajado el cuerpo en el gimnasio. De aquel chaval delgadito no queda nada. Le han salido músculos por todas partes, y en el tenis no es lo corriente. Suele ser gente fuerte, pero no con tanta musculación.

RIGUROSO. Un amigo me cuenta: «Le he preguntado a mi médica si me puedo tomar una cerveza con alcohol por mi santo, y me ha dicho que no».

CON LOS REYES. El jueves vinieron los reyes Felipe y Letizia a Caravaca. Cuando eran príncipes también vinieron un día a Mula, y después del acto correspondiente, hubo una copichuela. En aquella reunión, la entonces princesa se acercó a saludarnos a tres personas de la plantilla de este periódico y, cuando le dijimos que éramos de la canallesca, se lio a charlar con nosotros precisamente de periodismo, que era su profesión. Quedó claro que le gustaba la conversación porque no seguía saludando gente, sino que se quedó allí con nosotros hasta que su marido se acercó y le dijo: «Letizia, por favor, que hay más gente que quiere conocerte». Entonces ella se despidió la mar de amable. Yo creo que, para ser periodistas de pueblo, quedamos bien.

