Tengo la sensación de que ese deseo de Elon Musk de acceder a los datos de la Seguridad Social de todos los estadounidenses bien podría corresponderse a un complot para localizar a la mujer que va a parir al Hijo de Dios, porque una inteligencia artificial que no conocemos lo ha profetizado y ellos pertenecen a las fuerzas del Anticristo.

Llámenme loco, pero ya hay ganaderos estadounidenses evangelistas que han conseguido recrear el tipo de res sin mácula que determina como sacrificio propiciatorio para iniciar la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Así que los evangelistas, que quieren la segunda venida, están a partir un piñón con muchos judíos, que quieren reconstruir el Templo. Los designios divinos hacen extraños compañeros de cama, y dado que la situación en Cisjordania y la ocupación israelí de la parte palestina de la ciudad sagrada hacen cada día más posible esa reconstrucción.

A pesar de que mi amigo Dany Campos me ha dicho que vaya a full para el guion de la película que está señalado por los astros que debería escribir si mi procrastinación no se pusiera por en medio, no quiero seguir con el tema ni escribirlo seriamente, no vaya a ser que me pase como a Julia Roberts en El informe Pelícano. Y, lo siento, pero no tengo ni el carisma, ni el pelazo, ni el cuerpo de la diva, y el libreto de mi vida no me lo ha escrito John Grisham, así que mi informe Pelícano sería un cortometraje, porque yo, al no tener la presencia en pantalla de la Roberts, moriría en la primera bomba en el coche o de la manera más tonta a manos de un asesino con la cara de Stanley Tucci.

Con otra segunda venida, la de Trump, sí que tenemos algunas elucubraciones que pueden ser más o menos ciertas sin necesidad de fantasear con bíblicas conspiraciones que, por otra parte, nunca puedes descartar del todo, dada la loquísima realidad que estamos viviendo.

Las personas trans, las no binarias y las ‘queer’ en general son los nuevos perseguidos. No ha habido ninguna atleta trans en los pasados JJ OO y, sin embargo, para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el presidente estadounidense ya ha establecido una prohibición de entrada para esas atletas. La determinación del sexo en la concepción, tal y como ha establecido Donald en uno de sus decretos, nos hace que todos los hombres seamos potencialmente trans, al menos hasta la sexta semana del embarazo, que es cuando empiezan a desarrollarse los órganos masculinos.

Tampoco hay que irse tan lejos. El deseo de Vox de derogar la ley LGTBI de la Región de Murcia responde a ese mismo patrón. Lo más divertido de todo es que quienes se creen seguros de que no les va a alcanzar —esos gais, lesbianas, bisexuales y algún transexual a los que les dicen que no tienen nada que temer y que votan alegremente por partidos que no tienen en cuenta sus derechos—, es posible que en el futuro se encuentren con una desagradable sorpresa.

Es que la historia se repite: hubo judíos que, después de que Hitler escribiera Mein Kampf, le votaron porque llevaba mejor programa económico, y no nos ha llegado la historia de los pescozones que se llevaron en el campo de concentración, porque eso da, también, para una película.

