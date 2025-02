Fran Serrano Hernández, editar a los escritores

Hoy doy cuenta de mi encuentro en Murcia con Francisco Antolín Serrano Hernández. Fran Serrano, como tanta gente lo conoce en el mundo de las letras de esta Región, es un afable Sancho con mucho de Quijote que, desde niño, se perdía entre sus lecturas mientras soñaba con ser escritor algún día. Nació en el barrio del Carmen, su madre era de la pedanía de San Ginés y su padre de la de La Raya. Estudió Filología Hispánica con profesores que también lo fueron míos, como Javier Díez de Revenga, el Maestro Perona, César Oliva, Mariano de Paco o Victorino Polo, así que nuestra conversación se inicia compartiendo recuerdos de aquellos años y me da pena que, por poco, no llegase a disfrutar de las clases del inolvidable Mariano Baquero Goyanes. Me confiesa: «Yo nunca quise ser profesor, yo estudié Letras porque quería ser escritor, por eso nunca oposité, aunque he de reconocer que me debatía entre otra vocación: la de ser músico. Finalmente he terminado de administrativo en la Consejería de Educación, lo que compagino con mi labor editorial».

Hasta hace nada, en esta Región ni se nos reconocía a las editoriales y, ni mucho menos, se nos apoyaba como se hace con el teatro, el cine o la música

La fotografía se la hago en el almacén y depósito de libros que tiene en la trastienda de la oficina de su editorial. «En mi juventud gané algunos premios literarios y también estudié piano y algo de violonchelo y percusión. Desde los 16 años estuve tocando en una orquesta de verbenas. En 2004 fundé una orquesta propia llamada Plaza Mayor, que tenía su orquesta, camión, equipo de sonido y escenario propios. En la actualidad sigo tocando en un grupo que se llama ‘66% Serios’, cuya voz cantante es Pedro García Jiménez, uno de mis escritores. La temporada la empezamos el próximo 20 de abril en La Puerta Falsa», me cuenta. Fran es un hombre inquieto y emprendedor: «La editorial Murcialibro, de autores de nuestra Región, la fundé en 2011, desde entonces he publicado unos 80 libros. También tengo otros dos proyectos: La Rosa dePapel, un sello más universal tanto en tema como en procedencia de los autores, con la que hemos publicado unos 50 libros, y Bookalia, un proyecto editorial que ayuda a una auto publicación de calidad».

«En una editorial pequeña como la mía, hay que moverse mucho, echarle muchas horas y recorrerte muchas ferias del libro para darte a conocer y promocionar a tus autores. Es un negocio complicado y cuesta mucho hacer algo rentable. Hay que tener mucha vocación y haría falta contar con más apoyo de las administraciones locales y culturales. Las ferias son nuestro mejor escaparate, la gente viene predispuesta a conocer escritores, descubrir y comprar libros y contactar con los editores y libreros. Lo peor son los primeros meses del año, como ahora, donde la cosa está muy parada. La Navidad es buena época y a partir de abril también». Me cuenta las próximas convocatorias a las que asistirá: Feria de Lora, en marzo, y Feria de Almería en abril. «Estoy muy contento porque llevo ya dos años en la Feria del Libro de Madrid, una feria que es todo un referente».

Hay mucho que mejorar en la cultura y mucho por hacer para ponerla en su lugar como una de las necesidades más importantes en la vida

A Fran lo pude ver hace poco en unas fotos en una comida encuentro con los editores de la Región: «Sí, pertenezco al Gremio de Editores de la Región de Murcia y he de reconocer que hay muy buen ambiente entre nosotros, nos reunimos de vez en cuando, compartimos experiencias, hacemos algunas actividades y rutas culturales y también disfrutamos de la buena mesa en lugares como El Soto de Vulcano, disfrutando de la buena gastronomía murciana mientras nos reímos juntos. Es una buena terapia, que todo no van a ser penas, al fin y al cabo este trabajo no será el más rentable, pero da muchas satisfacciones. El año pasado hicimos un muy interesante encuentro en el Cuartel de Artillería».

Hablamos de literatura, de lectura, de librerías y de cultura en general: «Hay mucho que mejorar en la cultura y mucho por hacer para ponerla en su lugar como una de las necesidades más importantes en la vida. Personalmente, creo que en nuestra Región se ha avanzado en algunos temas sobre tiempos anteriores. La gente consume productos culturales y cada vez hay más donde elegir. Otra cosa es que en la oferta no todo es calidad, por supuesto. Incluso en las Ferias del libro también hay morralla. En la cultura siempre hay que aventar el grano de la paja, pero eso ha de hacerlo la gente, en libertad. No se puede programar sólo lo que una élite considera bueno, pero la educación, la formación permanente, siempre son necesarias. Yo soy optimista, últimamente los artistas de la Región (no sólo los deportistas) están buscando su sitio, incluso sobresaliendo en el panorama nacional y europeo. Yo valoro mucho esto porque, la mayoría de las veces, es por un esfuerzo personal heroico, contra viento y marea sin demasiado o ningún apoyo ni ayudas por parte de las administraciones ni el mecenazgo».

Lo que más tristeza me da es que una editorial pequeña no pueda editar a todos los buenos escritores que te lo piden

Esto nos da para mucho en nuestra conversación, a lo que Fran añade: «Hasta hace nada, en esta Región ni se nos reconocía a las editoriales y, ni mucho menos, se nos apoyaba como se hace con el teatro, el cine o la música. Desde hace 2 años estamos recibiendo 30.000 euors para repartir entre todos los editores, es poquito y además hay que justificarlo de manera muy complicada, solo en actividades de asistencia a ferias y promoción de la literatura regional». De las ventajas e inconvenientes de vivir en provincias también hablamos: «Del amiguismo hacia unos y del injusto ninguneo hacia otros también podríamos hablar. Son cosas que pasan en las aldeas. Lo que más tristeza me da es que una editorial pequeña no pueda editar a todos los buenos escritores que te lo piden. Es duro decir que no».

A Fran le hubiese gustado publicar El llano en llamas, de Rulfo, o cualquier otro autor del boom hispanoamericano de los años 70. Se ha leído todo García Márquez, Cortázar y Borges. También le gusta mucho la novela del XIX, sobre todo Galdós, y escritores como Muñoz Molina o Landero. Sobre su mesilla tiene estos días La noche de arena, de Trifón Abad, uno de sus escritores. Pasión por los libros y aún joven para conseguir su sueño.

Suscríbete para seguir leyendo