¿Debe el Gobierno reducir la jornada laboral? | El apocalipsis que nunca llega

Lo de siempre. Una y otra vez el mismo cuento. Cada vez que se plantea un avance social o laboral, múltiples voceros de la reacción vaticinan un apocalipsis que nunca llega, por mucho que lo invoquen. Desde que el primer Gobierno de Felipe González instauró la jornada de 40 horas semanales, en 1983, se repite el patrón. Los mismos que criticaron aquello ferozmente, censuraron las siguientes reformas a favor del común y aplaudieron los recortes a cualquier mejora social. Es obvio qué gobiernos hicieron unas y otras cosas.

Ahora tocan las «unas». A pesar de que la derecha en general y la CEOE en particular terminaron cediendo en la subida del SMI para 2024, están de momento encastillados en su rechazo a reducir dos horas y media la jornada semanal. Si en aquel lejano 1983 fue la banca la principal opositora al nuevo tiempo de trabajo, parece que ahora las críticas más duras vienen de la hostelería, tanto en los territorios donde el turismo aparece consolidado como la primera industria del país como en los que no lo es. La banca no tiene problema: sigue obteniendo beneficios siderales año tras año. La CEOE dice que sí, que sufre.

Las protestas políticas reiteran los argumentos que siempre se esgrimen frente a subidas del SMI o cualquier otra decisión oficial que mejore las condiciones de los asalariados. La impresión es que con las quejas y los malos augurios se quiere esconder otra cosa. Porque una reducción de jornada, por pequeña que sea, como la que el Gobierno llevará al Congreso, implica un mayor control sobre los horarios efectivos de los trabajadores, cosa que parece que no se cumple mucho.

Eso es lo que detectan las últimas encuestas del INE. Según ese Instituto, hay en España más de un millón de asalariados a tiempo completo que trabajan más horas de las acordadas en contrato. También revelan que esas horas habituales de exceso no se suelen pagar ni cotizar. Y eso pasa porque en bastantes empresas no se realiza ningún control efectivo sobre los tiempos que realiza cada trabajador. En cuanto a la falta de cotización de ese tiempo extra o parte del habitual nadie se cae de un guindo si se le dice que es práctica común en algunos sectores.

Precisamente la hostelería –un rubro señalado por los expertos como de mayor descontrol y siempre a favor del empresario– suele ser el que más ruidosamente protesta frente a cualquier mejora laboral como la que está en ciernes. Y más precisamente, es el subsector turístico el que presenta en grado superlativo ese descontrol.

No hay que alarmarse. Suponiendo que la reducción de la jornada semanal cuente con la aprobación del Congreso, y a pesar de la cencerrada orquestada por la derecha extrema y la ultraderecha, no es probable que haya cierre generalizado de empresas, como auguran. Sirva de ejemplo la continua subida del SMI, recibida con aspavientos de terror por esas mismas tendencias políticas y por los empresarios.

Con el aumento del 4,41% (50 euros/mes) para 2025, la «escalada» de ese jornal será superior al 60% en los últimos cinco años: desde los 735 euros de 2022 hasta los 1.184 de este año. Y no ha pasado nada: la macroeconomía española crece, baja el paro anual, sube el número de empresas y también el nivel de vida medio, aunque la gran asignatura pendiente de este Gobierno que se quiere progresista sea el incremento de las desigualdades sociales y la crisis de la vivienda, que condena a casi toda la población joven y no tan joven a la precariedad habitacional, mientras banca y fondos de inversión atesoran y compran miles de viviendas. Es decir, ni mucho menos todo va bien, como en la época del salvador Aznar o en la del recortador Rajoy.

De lo que se trata es de, ante cualquier mejora laboral, agitar demagógicamente el cotarro con el espantajo del martirologio de empresariado y banca; y, al tiempo, pronosticar una hecatombe económica que jamás se ve. Eduardo Abad, presidente estatal de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calificó en este periódico las predicciones catastróficas de «asustaviejas». Pues eso: el apocalipsis nunca llega.

