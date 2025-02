De qué depende

No saben cómo perder más votos.

En vez de utilizar la motosierra con el estado de bienestar al modo de Trump o Milei, este Gobierno nuestro se empeña en ampliarlo.

Ahora, los malditos, nos anuncian una nueva Ley de Dependencia que revierte los recortes pasados; termina con el perjuicio por el retraso en el reconocimiento de este derecho; evita que sea incompatible asistir a un centro de día con percibir ayuda a domicilio y, entre otras mejoras, extiende las prestaciones a cuidadores del entorno relacional.

Con lo bien que vamos en la Región de Murcia, siendo la peor comunidad de toda España en la gestión del sistema, según el Observatorio Estatal de la Dependencia, garantizando la reelección perpetua de los que aquí nos gobiernan.

Si ya cada seis horas muere un murciano sin que haya podido acceder a los recursos, hasta acercarnos a los 10.000 desde su vigencia en España... qué nos impide dar el paso de que se mueran todos, talando todo tipo de prestaciones y ayudas sociales. Así lo defienden, ufanos, los americanos citados y sus camaradas aquí, que escalan en las encuestas mientras se oponen a la subida de las pensiones o al apoyo a Valencia por la dana.

Así se acabaría también con la agonía que supone esperar al reconocimiento del derecho una media de 520 días en la Región de Murcia. Dato que nos sitúa a la cola del país. Pues no, van y quieren suprimir los dos años de carencia con los que cuenta ahora el Gobierno regional para reconocer el derecho sin carácter retroactivo.

No hay quien pueda con Sánchez. No se da cuenta de que prohibiendo la Ley de la Dependencia no solo se reduciría la deuda pública, sino que se abriría el negocio a las caritativas empresas privadas e, incluso, se daría también un hachazo a la presencia de inmigrantes, que son mayoría en el cuidado de las personas dependientes.

No aprenden estos progres.

