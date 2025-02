Adiós pequeños talleres

Cuando aquello de ‘la burbuja inmobiliaria’ estaba en todo lo suyo, un día fuimos a comer con unos amigos a un restaurante de La Manga. Éramos cuatro matrimonios y uno de los hombres, un conocido constructor, se retrasó casi una hora. Cuando llegó su mujer le echó una bronca y él se excusó con nosotros lo mejor que pudo: «Es que vengo de Alicante. He ido con mi jefe de obra a buscar enlosadores, porque hay mucho trabajo, cada vez encuentras menos personal que se dedique a esto y no tengo más remedio que terminar unos pisos». «¿Y los has conseguido?», le pregunté yo. «Sí», me respondió. «Nos hemos metido en una obra en la que un grupo estaba trabajando y les hemos ofrecido el doble de lo que les pagaban allí. Han dicho que el lunes se dejan aquello y se vienen con nosotros» y sonrió con cara de satisfacción.

Les cuento esta anécdota fechada en el 2007 para dejar claro que la escasez de personal en algunos oficios comenzó hace ya tiempo en España. Esta semana el periódico que leen ustedes en este momento ha ofrecido una información, firmada por María José Gil, en la que se hablaba de la desaparición paulatina pero inexorable de personas dedicadas a profesiones de las llamadas ‘manuales’, sobre todo en el nivel de autónomos, y de esos pequeños talleres y establecimientos de los barrios y pueblos con un hombre al frente, a menudo con su aprendiz, que están desapareciendo porque ya no existen esos aprendices, ni tampoco parece haber vocación en la gente joven para prepararse y montar uno de estos talleres, de fontanería, arreglo de aparatos eléctricos, carpintería, cerrajería, etc. en un pueblo o en un barrio. Los pocos que quedan están regentados por hombres mayores que se jubilarán en unos años y que con su retiro se cerrará el establecimiento y se acabará el servicio que prestaban a la comunidad.

Está claro que el mundo actual en las ciudades se rige por reglas distintas a las que estos profesionales prestaban. Una buena parte de los ciudadanos tenemos contratados seguros de nuestras casas en las que las compañías astutamente han incluido un servicio al que llaman ‘manitas’, que te permite disponer un par de veces al año de un profesional que te haga pequeños arreglos en tu casa precisamente de esas especialidades que arriba les señalaba. Eso sí, previo pago de su importe, pero al menos, claro está, tienes a un fontanero si te hace falta y con tarifas ajustadas por la empresa con la compañía de seguros. Pero el problema de aquellos que no tienen un seguro es cómo encontrar un fontanero en la ciudad o en un pueblo una vez que cierre el taller esa persona que está a punto de jubilarse y que UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, calcula en unos 20.000, que son los autónomos que se retirarán en los próximos tres años, entre los cuales están los profesionales de los que estamos hablando.

Hace ya tiempo que muchos seres humanos han tenido que cambiar sus hábitos ante estas situaciones de necesidad de alguien con un oficio que te arregle algo. Hoy en día, en las ciudades, poca gente lleva a arreglar una plancha o un robot de cocina que se ha estropeado, entre otras razones porque no sabe a dónde acudir, porque han desaparecido esos talleres donde se arreglaban estas cosas, así que se tiran y se compran otras, a menudo sin saber si podría o no repararse.

En los pueblos y barrios todavía quedan algunos y esos son los que deberíamos intentar que no desaparecieran. Y de esto han de ocuparse aquellos que tienen las posibilidades de hacerlo, es decir, los que tienen el dinero y los medios para apoyarlo, los que nos gobiernan. Y hay una posibilidad que se debería tener en cuenta, la FP Dual. Los alumnos podrían hacer sus prácticas en estos talleres llevando con ellos una dotación económica para los autónomos mayores que los van a atender. Quizás esos alumnos puedan ser los que se queden en los establecimientos que van a cerrar sus dueños por la jubilación. Y la verdad es que es una buena idea que debería ser puesta en marcha de inmediato para que no se pierdan esos servicios tan necesarios.

