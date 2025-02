Vienen a por nosotros

Escuchando una tertulia radiofónica la otra tarde, me quedé a cuadros oyendo cómo los tertulianos atribuían casi todos los males del país, o por lo menos los que afectan a la juventud, al creciente número de jubilados. Y digo que me quedé a cuadros porque atribuir los magros sueldos de los jóvenes, que apenas llegan a fin de mes, a la abultada factura para pagar las pensiones resulta al menos simplista, cuando no directamente una estupidez.

Esta crítica a las pensiones tiene, por otra parte, su fundamento. Y es que el mal que aqueja al estado del bienestar es que ningún político con dos dedos de frente se atreve a recortar los beneficios conquistados y ampliados generación tras generación. El PSOE y sus socios comunistas siempre se suben al poder a cuenta de las críticas a los recortes a la sanidad pública, por ejemplo. Nadie explica, ni siquiera la derecha, que la sanidad es un pozo sin fondo capaz de tragarse ella solita los presupuestos generales del Estado y el doble si hiciera falta. Los tratamientos son cada día más sofisticados y costosos. Los médicos hacen milagros con los recursos adecuados, pero nada es barato, y las exigencias son inmensas. Si pasara como en Rusia, donde la edad de jubilación coincide casi milimétricamente con la esperanza de vida, no habría ningún problema con las pensiones.

Pero puestos echarle la culpa a alguien, los jubilados, que han cotizado como marca la ley, no deberían ser los chivos expiatorios de esta situación. Y, evidentemente, los jóvenes no tienen la culpa de lo que sus mayores cobran en estricta justicia. Las críticas deberían ir por otro lado, y en concreto por la carga que supone un Estado con más de tres millones de funcionarios, que cobran de media un 40% más por su trabajo que la remuneración equivalente a su función en la economía privada, por no hablar de los privilegios de clase que disfrutan.

Y puestos a apretarse el cinturón, habría que empezar por el megacefalia de los puestos que rodean a los cargos públicos, ya de por sí inflados a extremos inauditos con los 17 miniestados de los nos hemos dotado por arte de birlibirloque. Hay que poner el foco en la racionalización de la Administración pública y el Estado del Bienestar en general. Y dejar a los jubilados que disfruten sin complejos de su pensión bien merecida.

