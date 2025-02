Multas de tráfico: "Han sido dos minutos, guardia"

Un agente local multa a un vehículo estacionado en doble fila. / Juan Carlos Caval

No hay policía de tráfico que no haya oído esa frase salida de la boca de un conductor en algún momento de su labor profesional. Esos dos minutos son la excusa perfecta para abandonar a la buena suerte el vehículo del infractor en lugares, generalmente, más que peligrosos. Y cuando el agente de policía le niega ese «derecho» al sufrido conductor, aparece el conflicto. Hay gente que incluso cree que poner las luces de emergencia le da derecho a aparcar donde quiera y el tiempo que haga falta. De los padres y madres que quieren meter el coche hasta la clase de sus hijos mejor no hablamos.

Otros todavía creen que los policías llevan una comisión por denuncia realizada. Piensen bien eso, porque habría mucho dinero en juego, pero mucho mucho, porque a la gente le encanta cometer infracciones y a los policías, como a todo el mundo, seguro que les encanta ganar dinero. Sería un no parar. Hasta una futura opositora me dijo el otro día que quería ser de la unidad de tráfico para poner muchas multas y ganar más dinero. Le dije: Naiala, quítate eso de la cabeza. Eso es falso, ‘fake’ que se dice ahora.

Por una maldita denuncia, la situación puede terminar con el infractor detenido por atentado y el policía lesionado. Como decían los veteranos de antaño: «Policía de muchos atentados, mal policía». Y es que hoy en día es mejor empatizar, con el diálogo y la estrategia verbal, a lo que ahora le llaman judo verbal. Es que los tiempos cambian.

Volviendo a los dos minutos, y como decía Alejandro Sanz, no es lo mismo ser que estar, pues «no es lo mismo» estacionar que parar. La ley de seguridad vial dice que la parada es la inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo, pero eso no quiere decir que pueda parar donde quiera, podrá hacerlo donde no esté prohibido. También dice que la detención se realiza por emergencia (avería), por necesidades de la circulación (atascos) o para cumplir algún precepto reglamentario, como un semáforo en rojo o un ‘stop’. Finalmente, como es obvio, regula ya por exclusión, que el estacionamiento es la inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o de parada.

Un minuto, dos minutos y hasta cinco (ya les digo yo, con reloj en mano, que siempre son más), son las justificaciones que suelen proferir los infractores, más como exigencia que como favor. Pensemos que esos minutos de oro pueden ser vitales para otras personas, y que la ley es para todos. El agente de policía tiene como misión velar por los derechos de todos los ciudadanos, y es que la libertad de una persona debe finalizar cuando comienza la libertad de otra. Es una cuestión de respeto, de la que se aprovechan algunos «caraduras» que acumulan tomos de denuncias, bien por insolventes o por fallo en la tramitación de la Administración, de las que acabarán muchas de ellas en un cajón, pero que bien podrían maquetarse para un libro.

Doy fe, a veces pagan justos por pecadores. También defiendo que no todas las infracciones tienen la misma gravedad y que no todos los infractores tienen que ser denunciados de forma inflexible, pues la misma denuncia duele más a unos que a otros, por cuestiones económicas o laborales. A mí, por ejemplo, jamás se me ocurriría estacionar en una parada de personas con discapacidad, en un paso de peatones o cortando totalmente la circulación, es que no lo entiendo. A veces funciona el diálogo para conseguir el arrepentimiento del denunciado. No podrá el lector decirme que eso es prevaricar, que la policía tiene obligación de denunciar todo, porque eso es imposible, y más si tenemos en cuenta lo que dice la ley, que los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial. Mire usted (como decía Aznar), eso es materialmente imposible, me parece un defecto de ley, y nadie se ha preocupado nunca de corregirlo. Bastaría con cambiar la palabra «deberán» por «podrán».

Hay otro comportamiento que no entiendo: mi intención es que el infractor reflexione, cuando le denuncian y hay más vehículos estacionados en el mismo lugar, su deseo es que sean castigados también, nunca he llegado a entender este comportamiento tan mezquino de los humanos.

Bueno, voy terminando, que ya me he pasado de los dos minutos y el lector puede denunciarme. Lo de la retirada del vehículo con grúa mejor lo dejamos para otro día.