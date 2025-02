Que la Justicia está de moda es indiscutible. Desde la vergüenza de un fiscal general que se niega a declarar ante un juez del Supremo, hasta la labor encomiable que magistrados de todo tipo están haciendo para investigar, haciendo realidad eso de que todos somos iguales ante la ley, aunque Juan Carlos I y Puigdemont nos lo pongan muy difícil de creer. Pasando por la jueza, que le pregunta al hermanísimo dónde trabaja físicamente y a que se dedica, sin que lo sepa exactamente, y por el juez Peinado, devoto del Cristo de Medinaceli -pues no en vano iba para cura-, que investiga a la esposa querida.

Pero, como todo cambia, los jueces unipersonales se van a acabar. Los tribunales de instancia aparecerán con la nueva reforma del sistema judicial. Lo que va a suponer una metamorfosis total. Como diría Alfonso Guerra (hoy, Felipe González y él son los más congruentes con la filosofía de un partido de izquierdas) allá por el año 1982, «a España no la va a conocer ni la madre que la parió». Pues a la Justicia, tampoco. Esperemos que para bien, si es que se consigue lo pretendido con la reforma. Pero como no haya una financiación importante (y los presupuestos generales del Estado aún están en el aire, hasta que quiera el prófugo) todo va a quedar en agua de borraja. Y eso que la nueva ley fija unos plazos para su funcionamiento que, me temo, van a ser difíciles de cumplir. El 3 de abril es la fecha para que esta nueva norma entre en vigor. El 1 de julio, todos los juzgados de primera instancia e instrucción pasan a ser tribunales de instancia, en la forma de secciones civiles y de instrucción (3.800 juzgados pasarán a ser secciones de 431 tribunales de instancia, cuyos presidentes serán los jueces decanos actuales). El 3 de julio acaba el plazo para dictar el reglamento que disponga de la nueva planta judicial. El 1 de octubre, todos los juzgados de primera instancia pasan a ser secciones civiles y los juzgados de instrucción secciones de instrucción. El 31 de diciembre (todo en este año), el resto de los juzgados pasan a ser secciones de los tribunales de instancia. También está previsto que desaparezcan los juzgados de paz, que pasan a ser oficinas judiciales. Por si fuera poco, a los juzgados de violencia de género, que se encuentran agobiados con las actuales competencias, se les carga con más trabajo. Concretamente, con los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida sea una mujer. O sea, los colapsan.

La finalidad de todo ello es: reducir la burocracia, disminuyendo el número de oficinas judiciales y celebrando juicios telemáticos; equilibrar la carga de trabajo entre juzgados, de tal forma que donde más trabajo haya, existan más jueces; y unificar criterios por los tribunales de instancia. Todo esto en mi opinión es muy loable, siempre y cuando se pueda llevar a cabo. Y para eso se necesitan dos cosas. Por una parte, como ya he apuntado, una financiación justa y adecuada al reto que se presenta. Más personal y mejores medios, si se quiere acabar con lo que tradicionalmente ha sido la hermanita pobre del Estado (¿utopía?). Pero, como últimamente la Justicia está poniendo en jaque al Gobierno con decisiones tales como la no aplicación de la ley de amnistía -como el huido quiere- y con las investigaciones al fiscal general, a la mujer y al hermano del presidente, así como a su mano derecha en otro tiempo (Ábalos), no sé si le interesará mucho que la Justicia funcione de forma mejor y más ágil. Y, por otra parte, una tecnología adecuada que permita alcanzar la eficiencia que la ley pretende. Ojalá sea igual de buena que la de la seguridad social y hacienda, por ejemplo. Si no es así, si no hay financiación y tecnología suficiente, ni los plazos referidos se respetarán ni la reforma funcionará.

La reorganización de la planta judicial y la sustitución de los jueces unipersonales por tribunales de instancia, para que las decisiones sean de forma colegiada y para que se abaraten los gastos, al no necesitar crear un nuevo juzgado cuando sea necesario, pues bastará con asignar más magistrados a ese tribunal; la obligación de hablar con un «tercero neutral» (mediación) antes de acudir al juzgado; el derecho del acusado a declarar el último, tras presenciar la prueba; y la posible conformidad entre víctima y acusado en una audiencia previa antes del juicio, son las novedades más significativas de esta metamorfosis judicial que se avecina.

Suscríbete para seguir leyendo