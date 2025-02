Recuerdo que de pequeño uno de los acontecimientos de la semana era cuando mis padres nos llevaban los viernes al videoclub para alquilar una película. A mí, al margen de la colección Disney, me pirraban las ‘españoladas’. ‘Españolada’ era un término peyorativo que se acuñó para describir al cine patrio que sublimaba hasta el infinito todos los estereotipos de nuestra piel de toro. Alfredo Landa, López Vazquez, Martínez Soria, Ozores… Ninguno de ellos se libraba de que sus películas fueran bautizadas y pasaran a la posteridad bajo la maldición de esta denominación de origen despectiva.

En la actualidad el sambenito ‘españolada’ sigue persiguiendo a nuestro cine y, si bien con otras connotaciones, continúa utilizándose de manera despectiva para describir al cine español. Cine que vivirá mañana su gran fiesta con la ceremonia de entrega de los premios Goya que se celebrará en Granada y que, como dirían en Segundo Premio, una de las cintas favoritas dirigida por Isaki Lacuesta, es la única ciudad del mundo que tiene nombre de bomba.

Para muchos, entre los que me incluyo, la de mañana será una de las noches más emocionantes del año. Aunque estoy seguro de que más de uno rezará, y mucho, porque suelen presumir de catequesis, para que la índices de audiencia de la retransmisión de la gala que emitirá TVE se desplomen y así reafirmar su ideario de que el cine español no interesa a poco más de cuatro gatos y que quienes se dedican a ello no son más que un panda de titiriteros subvencionados.

Y es que, queridos amigos, no cabe duda que si hay un sector que padezca sobremanera el cainismo endémico que, durante siglos, ha azotado y azota a nuestro país ese es el del audiovisual español; el cual se siente protagonista y escenifica a la perfección la polarización política que actualmente fagocita nuestra sociedad debido a leyenda negra que se ha construído con fines meramente políticos y que jamás debería salpicar al mundo del arte.

Sinceramente siento pena por aquellos que, debido a prejuicios y presa de la desinformación originada por el relato malintencionado, no disfrutan de nuestro cine y, créanme, se están perdiendo la posibilidad de disfrutar de unos profesionales de primerísimo nivel y, lo que es peor, de historias y personajes que nos representan y que radiografían nuestro día a día. Historias que nos remueven por dentro y nos tocan la fibra. Que te pellizcan el corazón y te susurran al oído cosas que una filmografía extranjera no es capaz de hacer. Porque honestamente, creo que una película australiana, canadiense o de Japón nos puede llegar a emocionar y cautivar estéticamente, seguro, pero para que podamos empatizar e identificarnos al cien por cien con ella habrá de ser una obra maestra universal, y esas créanme, escasean.

Ir al cine a ver una ‘españolada’ supone reencontrarte contigo mismo y con tu pasado. Es montarte en El 47 y ver a Manolo Vital cambiar la vida de muchos vecinos de Barcelona; ver a Claudia luchar por una muerte digna en Polvo serán; conocer y admirar a Aranzazu Berradre, policía nacional que, bajo ese pseudónimo, se infiltró en ETA para desarticular el Comando Donosti en La infiltrada; es identificarte con esa especie de exorcismo familiar creado por Dani de la Orden en Casa en flames. Ver cine español es disfrutar viendo tu vida en la gran pantalla.

