Escudo electoral

Había algo perturbador en el llamado ‘decreto Ómnibus’ más allá de la macedonia de sus contenidos, y era su propia denominación. ¿A qué sonaba aquello? Hasta que caes en la cuenta: fue el ingenio de Milei para agrupar de una sola tacada las normas para impulsar su política de «libertad, carajo» con la que a finales de 2023 inauguró en el Parlamento argentino su periodo presidencial. Por supuesto, el emplasto de Milei era la cruz del que proponía Sánchez para España, pero la terminología es importante. En política, a veces, lo más importante. Ya saben: con frecuencia, la anécdota es categoría.

La paradoja de Pedro Sánchez consiste en que tal decreto venía a proporcionar un ‘escudo social’ a la sociedad española, y ese constructo es lo verdaderamente inquietante. Una economía que va como un cohete, al decir del Gobierno y que también en su versión es el paradigma de la idealidad europea ¿cómo es que necesita un ‘escudo social’? ¿Acaso la sociedad española se desarrolla a dos velocidades? ¿Pudiera ser que los datos de la macroeconomía no alcancen a reflejarse en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la fractura entre quienes se benefician de ese impulso y quienes se quedan atrás por la inexistencia de una política bien estructurada?

En definitiva ¿cómo es que un Gobierno progresista que lleva casi una década en el poder debe recurrir todavía a medidas excepcionales para facilitar que importantes sectores sociales se vean protegidos por un ‘escudo’ a falta de resortes para incorporarse a esa dinámica natural de esplendor económico que reflejan las estadísticas gubernamentales?

A quienes alcancen las medidas del ‘escudo’ (tan adornado como el de Aquiles, y como éste, fabricado por un dios, no del Olimpo, sino de Moncloa) tal vez les afectará el complejo de no haber sido capaces de montarse en el cohete que, en teoría, estaba ahí para todos, pero ellos se quedaron rezagados a la espera de que viniera el Gobierno a ejercer el paternalismo que, por su incapacidad para aprobar los Presupuestos, presentaba derechos adquiridos como si fueran otorgados. O sea, que el escudo no era social sino electoral.

