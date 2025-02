'Jimena la del Cid', por María Martínez

Ayer dejé silente a doña Jimena, esposa de Rodrigo Díaz, en la conferencia «Ciudades y lugares de la España del Cid», y quisiera resarcirla.

Asturiana, posiblemente de tez blanca, faz delicada, bien parecida, caderas rotundas y educada convenientemente (religión, letras, administración, música y bordado). Hija del conde de Oviedo y prima o sobrina de Alfonso VI, rey de León y Castilla. Este monarca concertó su matrimonio con un vasallo leal de su difunto hermano, que heredó sabedor de su lealtad y fama en el campo de batalla (’el campeador’). Ventajoso enlace para ‘el de Vivar’: emparentaba con la realeza, si bien él dispuso de gran patrimonio que, al 50%, cedía a Jimena a condición de que, si moría, no contrajese segundas nupcias. No era falta de generosidad, sino seguridad para los tres hijos habidos (Diego, Cristina y María) con la aristócrata, que así no repartirían su herencia con posibles hermanos venideros. Aunque de esto hace más de nueve siglos hay cosas que perduran, más en estos tiempos revueltos de complejos emparejamientos reincidentes.

Jimena también tuvo su leyenda en boca de juglares que cantaron que su futuro marido, por cuestiones de honor familiar, se vio obligado a matar en desafío a su padre, el conde Gómez. Empero, el romance popular la desposa con Rodrigo. Pérez-Reverte así lo recrea en Sidi: «Hombre te quité, pero hombre te di». Fue digna esposa del linaje que salvaguardó, si bien en el primer destierro de Rodrigo por el citado rey es improbable que lo acompañara, pues fue como mercenario a luchar junto al emir de Zaragoza. Sí es más probable que lo hiciera durante el segundo destierro, cuando el Cid se retrasó y no pudo auxiliar al monarca en el asedio de Aledo (1088). Lo seguro es que conquistada Valencia (1094) por el Cid la familia se trasladó junto al victorioso señor de batallas, y allí permanecieron aún después de la muerte de Rodrigo (1099).

Jimena, viuda, gobierna y permanece como señora de Valencia durante cinco años, hasta que asediada por la fuerza atronadora almorávide pidió socorro militar a su primo-tío. Y solitaria adquirió identidad propia: en 1101 firma con su nombre: Eximina. Alfonso corrió en su ayuda y ordenó evacuar la ciudad e incendiarla antes de que los musulmanes la tomaran.

Jimena salió acompañada de sus hijos y vasallos con los restos del Cid, que depositó en el monasterio de san Pedro de Cardeña. Desde 1921 la pareja yace unida en la catedral de Burgos.

María Teresa León noveló la vida de doña Jimena, «gran señora de todos los deberes», según subtítulo. En película (1960) fue encarnada por la eterna Sofía Loren. ¡Casi ‘ná’! n

