A Sánchez le sale mal su estrategia tramposa

Tras la derrota parlamentaria de su decreto ómnibus, un batiburrillo de 80 puntos que mezclaba medidas sociales con subidas de impuestos y cesiones a sus socios, Pedro Sánchez aseguraba que no iba a rectificar y que, de volver a presentarlo, mantendría el decreto tal y como está y así habría que votarlo. Pretendía con ello emprender una campaña de desgaste contra el PP, al que él mismo, todos sus ministros a coro y medios afines culpaban de que no salieran adelante la subida de las pensiones, los descuentos en los transportes y las ayudas a Valencia. Pero su estrategia fracasaba estrepitosamente, entre otras razones porque los españoles saben perfectamente quién gobierna, y además ya nadie puede creerles.

Entonces, Sánchez se tragó su propio órdago, que duró apenas una semana, reculó y troceó un decreto que decía que bajo ningún concepto iba a tocar. De 80 medidas a 29, del «ómnibus» al «minibús». Otro «cambio de opinión» del presidente, es decir, otra mentira más a los españoles. Un auténtico renuncio, no por buscar un acuerdo «por el bien común», sino al dictado transmitido desde Waterloo. Porque Sánchez, con tal de garantizarse un tiempo más en la Moncloa, ha preferido someterse, una vez más, al chantaje del prófugo Puigdemont que los votos del PP, que habría apoyado esas medidas sociales sin ninguna contraprestación.

No hacía falta someter al país a este triste espectáculo y a utilizar a los españoles como rehenes. Porque cabe recordar, además, que el PP presentó hace tiempo en el Congreso tres iniciativas para subir las pensiones, ayudar a las víctimas de la dana y bonificar el abono de transporte, pero, por desgracia, Sánchez, en lugar de apoyarlas, ha vuelto a actuar como suele: con cesiones, mentiras y trampas. Tanto él como sus socios han preferido poner precio a esta revalorización. El precio que ha puesto el PSOE es mantenerse en el poder y, de paso, aprobar otras materias que le interesan más que la revalorización de las pensiones.

Puesto que los españoles no son culpables de la falta de integridad de un Gobierno incapaz de consolidar una mayoría parlamentaria, el PP votará sí al nuevo decreto, pero por los pensionistas, los valencianos víctimas de la dana y los usuarios de transporte. Para que la incompetencia y debilidad de Sánchez no perjudique a quien no lo merece.

Con su acuerdo con Junts para trocear el decreto, Sánchez pretendía tenderle una nueva trampa al Partido Popular, consistente en inducirle al voto en contra para que generar titulares del tipo «el PP se opone a la subida de las pensiones». Pero, como sería otra mentira más, el PP no le va a hacer el juego a la demagogia sanchista y votará a favor del nuevo decreto, votará sí a las pensiones, a la bonificación al transporte público y a las ayudas a los afectados por las riadas de Valencia. De nuevo, a Sánchez le sale mal su estrategia tramposa.

Si hay un partido que garantiza y garantizará siempre las pensiones y su futuro, es el PP, que nunca va a pedir un precio a cambio y va a seguir defendiendo que no deberían utilizarse como instrumento político. Siempre hemos apoyado la revalorización de las pensiones, no como el PSOE, que las congeló con el voto de Pedro Sánchez.

¿Y qué hay de los socialistas de la Región, con su nuevo secretario general al frente? Nada nuevo bajo el sol: continúan siendo entusiastas palmeros de Pedro Sánchez y ahora presentan como un triunfo la pública humillación de su jefe ante un prófugo de la Justicia. Lo que debería hacer Lucas, si de verdad quiere defender los intereses de la Región, es pedirle a Sánchez que actualice las entregas a cuenta a las CC AA y nos entregue esos 655 millones de euros que nos debe para sanidad, educación y políticas sociales. Y que ha dejado fuera del nuevo decreto, por cierto.

