Pobres niñas de Rotherham

La semana pasada nos desplazamos hasta el Reino Unido, cerca de la ciudad de Rotherham, para entrevistarnos con Jayne Senior, la trabajadora social que destapó los abusos sistemáticos que estaban sufriendo niñas británicas a manos de bandas de musulmanes pakistaníes.

Entre 1997 y 2013, cerca de 2.000 menores -la gran mayoría niñas pobres y de hogares desestructurados- con, a veces, solo 11 años, fueron sometidas a brutales violaciones y abusos físicos por bandas de salvajes. Secuestradas, trasladadas a distintas ciudades para ser prostituidas, golpeadas e intimidadas.

La culpa de que el número de menores afectados sea tan elevado fue por el inmovilismo y, en algunos casos, por la ocultación criminal de la Policía, los servicios sociales y el Ayuntamiento frente a los continuos reportes de Jayne, de las víctimas, de los padres de las víctimas y de otros trabajadores sociales. Durante la entrevista, nos explicó su lucha contra un sistema que silenciaba a los más vulnerables y protegía a sus agresores por miedo a ser considerado racista. Eran las víctimas y todos aquellos que intentaban denunciar la situación los que eran amenazados por la Policía, invitados a dejar sus puestos de trabajo si estaban en la Administración u obligados a apuntarse a cursillos de multiculturalismo y concienciación.

Y así, pasaron los años sin que nadie hiciera nada: los crímenes cada vez más atroces, el número de víctimas cada vez mayor, las bandas de británico-pakistaníes cada vez más impunes. No fue hasta que el escándalo saltó a la prensa que las autoridades se pusieron a trabajar y comenzaron una investigación formal.

Le pregunté por los apoyos externos que haya podido recibir. Lo primero que se me vino a la mente fue el movimiento feminista o la prensa internacional. Me contestó que ninguna plataforma o medio se interesó por el tema.

¿De verdad? ¿Ninguna? A todas esas feministas del #MeToo, del #HermanaYoSíTeCreo, que ponían el grito en el cielo por el pico de Rubiales, a quienes la prensa dedicó innumerables portadas y programas de televisión, ¿no les importaban las violaciones grupales salvajes a miles de niñas? ¡Pues parece ser que no! No estaba en línea con su relato multicultural...

Pero vamos, tampoco dijeron nada de los asaltos sexuales masivos y organizados en Colonia en la Navidad del 2015 o de como la policía sueca ocultó agresiones sexuales masivas de refugiados afganos en un festival de verano. Las violaciones a mujeres solo parecen importarle a la prensa y a las «feministas de salón» cuando el agresor es blanco.

Lo que estamos viendo en el Reino Unido, en Europa en general y en España en particular, es la realidad de un sistema acomplejado y criminal, creado por una clase política corrupta y cobarde, que pretende imponer una agenda multicultural utópica, que está totalmente alejada de las necesidades y los problemas reales de los ciudadanos. Una agenda que prefiere sacrificar a los más vulnerables a manos de bandas de salvajes con tal de no dañar su relato progre y, sobre todo, su financiación.

En España se están dando casos de discriminación real a niñas en comunidades musulmanas, donde, a partir de los 12 años, dejan de ser apuntadas por sus padres a actividades extraescolares, especialmente si son acuáticas o al aire libre. Esto hace que se deje de ver a niñas en la calle fuera del horario escolar a partir de que estas cumplan 12 años. Los colectivos y asociaciones que han denunciado estos casos evitan mencionar de qué religión se trata, y desde las instituciones se responde que es un tema muy complicado, enmarcándolo bajo la excusa de la «libertad religiosa».

Estamos gobernados por políticos que han sido absolutamente incapaces de establecer unos límites para la convivencia. Han traicionado nuestra cultura y nuestros valores occidentales y ponen en peligro a la población, tapando el origen de los agresores e impidiendo que se tomen las medidas adecuadas cuando los delitos los cometen extranjeros o inmigrantes ilegales.

A todos los que denunciamos estos hechos nos llaman racistas y, en breve, nos intentarán meter en cursillos forzosos de multiculturalismo en el nuevo «Observatorio Regional contra la Islamofobia». Pero desde Vox no vamos a dejar de denunciar la inseguridad y la dificultad que supone integrar dos culturas completamente incompatibles. Porque esto no va de raza, va de cultura y, especialmente, de una cultura que no tiene ningún respeto por las mujeres, a las que considera meras mercancías que se pueden vender, usar y tirar.

