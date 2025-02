Pasteles de carne en la Cárcel Vieja

Una parte de la Cárcel Vieja abrió restauradas sus puertas en 2022. / Israel Sánchez

Hace casi un siglo se construyó en la ciudad de Murcia un edificio que, a la larga, supuso una fuente de sufrimiento para muchos ciudadanos y sus familias. Se cuentan por centenares aquellos que padecieron suplicio en determinados momentos entre sus muros que hoy están destinados al ocio y disfrute de la sociedad sin que ese dolor haya tenido el más mínimo reflejo en las actuaciones que se han realizado hasta ahora por parte del Ayuntamiento de Murcia y de la población en general, que ha asistido con aplausos, música y piscolabis a cuantos eventos se han celebrado en sus distintas salas.

No se trata del Torreón del Carmen, donde la Inquisición hizo de las suyas en la ciudad de Murcia, y que tampoco tiene el más mínimo vestigio de su existencia más allá de la polémica que, en su día, se instauró en la arcadia murciana a cuenta de la construcción de un edificio para albergar viviendas con precios astronómicos y con preciosas vistas al río Segura. Se trata de otro inmueble, en otro punto cardinal de la geografía urbana, totalmente opuesto al Torreón, en su concepción y en su estructura, pero que como aquel no estuvo exento de torturas y muerte.

La Cárcel Vieja, que se inauguró en junio de 1929, fue recuperada por el Ayuntamiento para el patrimonio municipal hace años y ha estado durante mucho tiempo durmiendo como un gigante en paz. Su resurrección no ha estado exenta de polémica entre los que consideran que se debería tributar entre sus paredes un homenaje a aquellos que fueron encarcelados y sufrieron martirio durante la dictadura franquista y, en ningún caso, demoler su muro perimetral que borraría su sentido carcelario, tal y como está previsto en la segunda fase de recuperación del monumento.

Lugar de memoria democrática

Tampoco es visto con buenos ojos por algunos la apertura de un bar o restaurante en una de sus salas, teniendo en cuenta que el Gobierno de España ha iniciado los trámites para convertir el inmueble, que dejó de funcionar como prisión en 1981, en Lugar de Memoria Democrática, una demanda de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia. La apertura de esa zona donde se comerá, se beberá y el adjudicatario del local de hostelería ofrecerá, sin duda, sus pasteles de carne (uno de sus productos más populares) se realizará, previsiblemente, antes de que el Gobierno popular de la Glorieta establezca un lugar de reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática y de la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades en cualquier época, como era su compromiso. Comprobándose una vez más que aquí en Murcia lo que gusta es el comer y el beber.

Pegas técnicas desde la Concejalía

El que se ha postulado para gestionar el bar de la Cárcel Vieja es un conocido del Ejecutivo municipal. No en vano, es el propietario de la empresa que, por poner un ejemplo último, hizo el roscón gigante de Reyes con el que el alcalde Ballesta y sus concejales deleitaron a cuantos se acercaron a la Redonda esta Navidad. Nada más y nada menos que 15.000 euros costó el dichoso dulce. La empresa Nueva Cocina Mediterránea, vinculada al dueño de la pastelería Luis Miguel, es la única que ha presentado oferta a este contrato, una propuesta a la que le han puesto algunas pegas desde la Concejalía de Cultura y Festejos.

«El licitador no ha presentado una memoria detallada con un índice de resumen de los puntos a desarrollar y páginas numeradas», afirma la jefa de servicio del ‘Capillitas’ en el Informe Técnico de Valoración. También hace mención a otros aspectos relevantes: «Respecto a la calidad, si bien de la descripción de los platos puede desprenderse que se trata de productos de gama media, no se hace referencia concreta a certificados de calidad o a la procedencia, ni mención a proveedores que puedan acreditar dichos estándares. Únicamente se incluye información general, no aporta ninguna descripción de cada uno de los ingredientes, alérgenos, enumera ensaladas, bocadillos, tostas, sandwiches y hamburguesas, pero no hay ninguna descripción de su composición e ingredientes. No se incluye un listado de bebidas adaptado a cada menú, precios ni marcas».

Precisamente, a los precios le dedica además una mención especial, asegurando que lo que se propone cobrar en la Cárcel Vieja el hostelero está por encima de lo que cobran los bares del entorno. Es decir, será todo más caro y, al parecer, se le permitirá tener más mesas y sillas en la terraza de las que se había previsto, aunque este extremo está un tanto verde para materializarse. El canon que pagará será superior a 32.000 euros anuales, una cantidad que se embolsarán las arcas municipales que en ocio han perdido un dineral, sobre todo al dejar la concesión de sillas de desfiles en manos de los festeros desde hace ya un par de años (no hay visos de que el Consistorio vaya a recuperar este servicio por el que ganaba más de 200.000 euros).

Mientras todo esto acontece en la trastienda de la Glorieta, sede del Gobierno local, a las puertas de la casa consistorial siguen si reponerse los aparcabicis que fueron retirados para instalar todo el boato de la Navidad. Tampoco se han vuelto a poner los que llevaban instalados desde hace años en Santo Domingo, que también se eliminaron por los espectáculos navideños y la decoración. Los ciclistas los echan de menos por las dificultades que hay en estos momentos para poder dejar los vehículos de dos ruedas en las horquillas colocadas en distintos puntos de la ciudad, que han sido invadidas por los patinetes de alquiler que no tienen licencia para estar en las calles. El concejal de Movilidad dijo que debían ser retirados por no tener permiso y que la Policía Local lo haría de oficio si las empresas no movían ficha. Nada se ha hecho en ese sentido. Por nadie pase.