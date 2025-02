Frente a la indecencia, valentía y acuerdos

Muchas veces me han preguntado por qué estoy en política. Siempre he tenido clara la respuesta: para mejorar la vida de la gente. Las personas que militamos en las diferentes formaciones podemos discrepar en las fórmulas para conseguirlo, pero todas debemos o, al menos, deberíamos perseguir ese mismo objetivo. Por eso, me cuesta mucho entender la irresponsabilidad que ha demostrado el Partido Popular en las últimas semanas.

Hay momentos que retratan a los responsables públicos, situaciones en las que un político o política tiene que estar a la altura de las circunstancias y anteponer el interés general a cualquier otro particular. El pasado 22 de enero, los españoles y españolas vimos asombrados como el PP y Vox votaban en contra de la convalidación de los decretos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluían una importante batería de medidas que apoyan a los pensionistas, a las familias trabajadoras, al tejido económico y a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. En definitiva, a la mayoría social de nuestro país.

El Partido Popular y Vox han quedado en evidencia. Miles de ciudadanos y ciudadanas han visto que a la derecha y a la ultraderecha no les tiembla el pulso para reducirle la pensión y recortarle el Ingreso Mínimo Vital, o para quitarle los descuentos en el transporte público que les están ayudando a llegar a final de mes. De igual forma, muchas personas han sentido de nuevo el miedo a que le quiten su casa o a que le corten la luz y el gas. La indecencia del señor Feijóo ha servido para recordar las terribles consecuencias que tendría un gobierno del Partido Popular en España para las rentas bajas y medias. Por un momento parecía que retrocedíamos de los conocidos como «viernes negros» de Mariano Rajoy, en los que el Partido Popular perpetraba dolorosos recortes sociales a las familias trabajadoras de nuestro país.

Desde las pasadas elecciones generales, a lo único que se ha dedicado el Partido Popular es a boicotear las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, aun perjudicando a la ciudadanía. Desgraciadamente, el señor Feijóo piensa que cuanto peor le vaya a nuestro país, cuanto peor le vaya a la gente, mejor le irá electoralmente al PP. Sin embargo, muchas personas, entre las que me incluyo, pensábamos que había líneas rojas que no traspasaría. Nos equivocamos. En 24 horas, en la Región de Murcia más de 262.000 pensionistas vieron reducido su poder adquisitivo en más de 460 euros anuales, los usuarios de Cercanías y Media Distancia vieron fulminados sus bonos gratuitos, y las personas que a diario usan los autobuses públicos regionales vieron triplicado el precio del trayecto. El Partido Popular ha demostrado una terrible falta de empatía, pero también que vive completamente alejado de la realidad de los españoles y las españolas.

Feijóo no es el único que ha quedado en evidencia. También los líderes territoriales del PP, y el señor López Miras no es una excepción. Cuando el Partido Popular rechazó la convalidación de los decretos, también lo hizo de la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades. Vemos a diario al presidente regional quejarse de infrafinanciación. Sin embargo, ha permitido que la Región de Murcia deje de recibir 287,8 millones de euros por el voto en contra de su partido. Es sorprendente que, quien se queja constantemente de estar asfixiado económicamente, no exija al señor Feijóo apoyar unos decretos que ponían a disposición del Gobierno regional más recursos para reforzar nuestra sanidad pública, eliminar barracones en colegios e institutos, arreglar las carreteras regionales, construir vivienda pública o reducir las listas en dependencia, entre otros asuntos. López Miras ha perdido una magnífica oportunidad para demostrar que antepone la Región de Murcia a sus intereses personales o partidistas.

La enorme presión social y la evidencia de las terribles consecuencias de la irresponsabilidad del Partido Popular ha obligado al señor Feijóo a dar un volantazo. Ahora dice que votará a favor de lo mismo que rechazó en el Congreso la semana pasada, pero no podrá tapar la falta de empatía y la indecencia que ha demostrado.

Desde el PSOE, seguiremos alcanzando acuerdos para resolver los problemas de la gente y hacer avanzar a España. Porque nuestra prioridad es mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas y, para ello, seguiremos tendiendo la mano a todas las fuerzas políticas que compartan con nosotros ese objetivo. Con valentía.

