Maestro Espada sobre las tablas del Teatro Circo Murcia el pasado sábado. / Sergio Mercader

Por favor, no me malinterpreten (y disculpen tan brusca apertura): aborrezco el concepto 'Marca Murcia', o 'Marca loquesea'. Creo que se nos ha ido la cabeza con la mercantilización de... absolutamente todo, aunque sobre todo me preocupa en el ámbito de la cultura –ya saben, lo de hablar de 'productos' y utilizar verbos como 'consumir'– y, muy especialmente, en lo que respecta a lo público, donde la rentabilidad económica nunca debe ser una meta a alcanzar (hasta aquí, creo, llegamos todos). Por eso me repatea que la clase política –del signo que sea–, representantes de un pueblo, de una región o de una tierra con su acervo particular, seleccionen a sus embajadores siguiendo criterios puramente comerciales. Porque estaremos de acuerdo en que la grandeza (o el éxito), hoy día, parece estar más relacionada con el clin clin que con el puro talento, independientemente de que Carlos Alcaraz y Arde Bogotá, por poner dos ejemplos, sean brillantes, cada uno en su campo.

Pero hoy me gustaría centrarme en el de la música y en un par de ideas o tres que ya he lanzado en el párrafo anterior: me refiero al talento, al acervo cultural y a esa 'Marca Murcia', a aquellos que llegan, gracias a su arte (con la raqueta o la guitarra), mucho más lejos de lo que cualquiera, incluso nuestros gobernantes, puede llegar si quiera a fantasear. Y atendiendo a la idea de que de lo que aquí se trata es de mostrar, de puertas para fuera, lo que esta tierra puede ofrecer, deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de elegir a dichos embajadores. Porque por supuesto que Carlitos y los cuatro de Cartagena van a derribar fronteras con más facilidad, pero... ¿cómo representan a Murcia? ¿Qué es lo que ofrecen o dicen sobre esta Región (al margen de que..., sí, tenemos talento, pero como lo tienen en las comunidades vecinas; seguramente, en idéntica proporción)?

Que nadie piense que tengo o pretendo dar respuestas; esto es solo una reflexión. Reflexión que se me hizo imposible silenciar una vez se encendieron las luces del Teatro Circo en la noche del pasado sábado, después del maravilloso concierto que ofrecieron allí dos chavales de Nonduermas. Me refiero, claro, a Álex y Víctor Hernández, o, como se les conoce ahora, a Maestro Espada. Con Raúl Frutos (Crudo Pimento) a la batería –el carmelitano merece una mención aparte–, presentaron su primer disco largo, homónimo, que hace apenas unas semanas se colaba en los tops con lo mejor del año 2024 de un buen puñado de revistas y periódicos nacionales. Y lo hacía con una suerte de reinvención millennial del folclore regional; o, mejor dicho, con un trasunto de evolución natural (orgánica), pero vanguardista, de la música de la huerta murciana. La proeza –si bien no está acompañada de cifras escandalosas como las de otros– es tan meritoria (seguramente más que aquellas) como 'sorprendente'.

Y sí, pongo 'sorprendente' entre comillas. Me explico: hacer un sold out en el TCM y agotar la primera edición del vinilo –editado por una major como Sony Music– supongo que no entraba en los planes de los Hernández, como tampoco entrar con una propuesta como esta en las listas de El País, El Mundo y ABC; llevar sus canciones a otros países, pues ya han tocado en importantes festivales del viejo continente e incluso en el prestigioso South by Southwest de Austin, Texas (Estados Unidos), ni, seguramente, grabar con uno de los productores más demandados del panorama nacional, Raül Refree, que ha trabajado con Rosalía y –más importante– con los grandes nombres del neofolk patrio (Sílvia Pérez Cruz, Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, La M.O.D.A., etc.). Pero es que la grandeza de Maestro Espada –o su gran mérito, al menos– es que lo suyo es, "en esencia, un disco pop, aunque también es muy libre en cuanto a arreglos disruptivos". En otras palabras: pese a la complejidad de su empresa y lo elaborado de sus composiciones, Maestro Espada, el disco, no es en absoluto elitista, sino cercano (al público general y al murciano en particular); popular, en definitiva. Y, por eso, no sorprende que haya enganchado –y emocionado– y casi cualquiera que se haya acercado a él.

Llegados a este punto, huelga decir que ambos, Álex y Víctor, correspondieron al talento que se les presupone –tras lo escuchado de estudio– durante su gran puesta de largo en 'casa', logrando emocionar, efectivamente, a los allí congregados. Pero los hermanos no se conformaron con eso. Porque sí, son pop(eros o populares), pero también vanguardistas, como decíamos; y, sobre todo, son dos músicos inquietos que han descubierto en el folclore murciano –y esto es maravilloso– un mundo nuevo, un campo de juegos infinito con multitud de posibilidades y rincones que explorar desde su particular background, el de la inmensa mayoría de melómanos de su generación (el rock anglosajón). Así que ellos siguen probando, experimentando desde su trinchera, que no abandonan –merecen aquí recuerdo sus proyectos en solitario, Álex Juárez y Rey Lobo–, con canciones que, si bien ya registradas, en directo cobran una nueva vida; más cañera, si se me permite, aunque sin que ello vaya en detrimento (más bien al contrario) de la sensibilidad que les caracteriza.

Y en esto tiene gran culpa Raúl (Frutos, no Refree). Su incorporación a la gira como batería ha impulsado a Maestro Espada; los ha impulsado y los ha empujado a seguir jugando en ese campo (o huerta) infinita sin prejuicios, complejos ni supervisión. Porque el de Crudo Pimento, referente absoluto para ambos, no ejerce en vivo como un padre, sino como ese hermano mayor enrollado para el que los límites (en la música) son solo una línea pintada con tiza en el suelo. Además, esta es una oportunidad tan buena como cualquier otra para reconocer su proyecto junto a Inma Gómez –que se dejó caer sobre el escenario para tocar un par de temas de la que es, con mucho, una de las bandas más interesantes que ha dado esta Región en años– y para rendirse ante su desempeño en la batería, nada nuevo (aunque igualmente sobresaliente y casi que hasta hipnótico), pero condición que, quizá, ha quedado un poco opacada por su posición de frontman en Crudo Pimento. Bravo por él (ellos).

Sea como sea –y Frutos lo entendió a las mil maravillas–, los protagonistas el sábado eran ellos. Y la cuestión aquí es que quizá no sea suficiente; quizá merecen más. Porque este servidor duda de que haya nadie mejor que ellos en la mal llamada 'escena murciana' para 'promocionar' una tierra como la nuestra más allá de los límites autonómicos. Porque la de Maestro Espada es una Murcia moderna y vanguardista, pero también popular y enraizada. Porque la de Álex y Víctor es una propuesta exportable, que no pregunta por el lugar de nacimiento ni por tu tradición, pero que se muestra orgullosa de dónde viene y alardea de ello. Y porque la que unos cuantos disfrutamos el sábado en el Teatro Circo –en uno de los mejores conciertos que han visto estos ojos– es una propuesta sincera y comprometida, y qué cualidades mejor que esas para exigir a nuestros representantes, por encima de las cifras.

En fin, que no sé si los hermanos Hernández deberían presentarse a las elecciones como amenazaron con hacer en su día Eskorbuto, pero si hay un talento genuinamente murciano del que enorgullecerse y presumir por ahí es –al menos en la música, y sin detrimento de otros– el de estos chicos. Que si hay unos chavales con los que proyectar la 'Marca Murcia' son ellos, y si hay una Murcia que perseguir, yo tengo claro que es la suya. Así que ojalá tengan ganas –y los apoyos necesarios– para seguir explorando y jugando en la 'huerta infinita', sería una gran noticia para todos.