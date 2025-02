Libros de viejos y el único canuto de mi vida

Compras. Voy al puesto de los libros de viejos. Encuentro cuatro que me interesan. Los pago, todo 8 euros. Voy a la librería, me compro uno nuevo, 22,80 euros. Así voy alternando y mi economía no se resiente. Además, el librero de los de segunda mano, de vez en cuando, me regala uno porque soy un buen cliente.

Ella es así. Lolita ha declarado que cuando no tiene trabajo vive de las exclusivas a las revistas, a las teles, etc. No sé si ustedes la han visto como actriz de teatro, yo sí, y puedo asegurarles que es estupenda. La verdad es que, a mi juicio, es mucho mejor actriz que cantante. Y lo que le ocurre con el dinero que gana es que cuando lo tiene se lo gasta y luego, si no le dan trabajo, tiene que pedirles dinero prestado a los amigos o empeñar las joyas. Cada uno es como es, oiga.

Lolita Flores en 'Lo de Évole' / laSexta

Se trafica. Esta Región, a la cola en tantas cosas importantes, como podemos comprobar cada vez que se publica una estadística, parece tener liderazgo en el tema de la droga. Raro es el día que no se publica el hallazgo de una plantación de marihuana, un laboratorio para fabricar pastillas o un almacén de coca y otros estimulantes. Dicen por ahí que Málaga es el sitio elegido por las grandes mafias internacionales para fijar sus residencias y el Guadalquivir el camino de acceso a los grandes depósitos de lo que desembarcan en el sur. Por otro lado, Galicia vuelve a tomar copero en el tráfico y hasta allí llegan los narcosubmarinos con todo lo que viene de Colombia y de otros países sudamericanos. Pero aquí la Policía y la Guardia Civil también tienen trabajo extra con este asunto. ‘Mala cama tiene el perro’, que se dice.

Experiencia personal con las drogas. Cuando yo era joven, hace eones, a finales de los setenta y en los ochenta del siglo pasado, se puso de moda el tema de los porros en los adultos. En cualquier reunión lúdica de amigos que ibas aparecía la bolsita de la cosa y el papel para liarlo. A menudo, uno lo encendía y nos lo pasaba a los demás para que le diéramos una calada. También era corriente que alguien viniera a mi estudio y sacara uno y me ofreciera otro. Yo siempre decía que no porque prefería el tabaco para fumar, pero sí le daba alguna vez una calada sin conseguir sentir nada especial. Un día, le dije a un amigo que me liara uno para mí solo, que quería ver el efecto completo. Lo hizo, me lo fumé y tuve la experiencia que, analizándola después, me llevó a la conclusión que mejor una copa y un cigarrillo. Y ya nunca volví a fumarme un canuto.

Opinión. Un hombre a otro, en la puerta de un colegio (creo que son dos abuelos esperando a que salgan sus nietos para recogerlos). ‘Yo creo que el Trump ese está loco de atar’.

Cansancio. Esta semana fui al médico de familia acompañando a otra persona. Teníamos la cita a las 13.45 horas. Cuando llegamos estaba atendiendo las citas telefónicas y después nos recibió. Tenía una cara de cansancio de mucho cuidado. Me cuentan que están asistiendo estos días hasta a cincuenta pacientes diarios y a veces más, por lo de la gripe. Trabajo duro el de estos médicos.

Gente grande. Mi buena amiga, la catedrática de Ética y Filosofía Política Adela Cortina, ha escrito esta semana un artículo muy interesante sobre dictadores de los países americanos que acaba así: ‘Es un momento óptimo para dejar sin material narrativo las novelas de dictadores en países de habla hispana, de suerte que queden como un doloroso recuerdo de un pasado indeseable y remoto. Como expresiones geniales literarias de lo que nunca debió ser y no debe volver a ser’. A ver si adivinan a quienes se está refiriendo y a qué libros. (Adela Cortina fue profesora del instituto Jiménez de la Espada de Cartagena antes de acceder a sus cátedras universitarias. Junto con su marido, allí nos hicimos buenos amigos y compartimos cenas e interminables y deliciosas charlas en mi casa. Una suerte haberlos conocido).

Frigorífico con problemas. Una mujer a un reponedor de fruta en un supermercado: ‘El otro día me llevé plátanos y en veinticuatro horas se habían puesto totalmente negros y no nos los pudimos comer’. ‘La próxima vez que le pase algo así, tráigalos y se los cambio por otros’, responde el empleado. ‘Pues sí que debería haberlo hecho, pero me dio vergüenza por si era cosa de mi frigorífico, que está ya más para allá que para acá’, se lamenta la señora.

Cine. No había visto la película Todo a la vez en todas partes, que ganó 7 premios Óscar. Quizás la razón de mi poco interés sea que Carlos Boyero la puso fatal, y, aunque no siempre le hago caso, sobre todo últimamente, que parece que pasa de todo, con esta película sí se lo hice. Pero el otro día me animé y la vi. Me pareció muy original y a veces divertida, pero para nada la cosa excelente que algunos dicen. Y sí, Jamie Lee Curtis está genial.

