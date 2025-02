¿Hay que salirse de ‘X’ (antes Twitter)? | Lo que pida el cuerpo

He pedido al responsable que en lo sucesivo elimine mi cuenta de X en el encabezamiento de mis soflamas. Juego con ventaja: tengo eso de «antes Twitter», pero no lo he usado prácticamente nunca. Así que desprenderme de ella no me hará perder miles de seguidores, ni siquiera decenas, ni negocios millonarios imprevistos ni una popularidad que, para bien o para mal, nunca he tenido. Ni siquiera ganaré tiempo, puesto que apenas se lo he dedicado hasta ahora. Partiendo de esa cómoda situación, me permito el lujo –porque ni me va ni me viene– de intentar ver algo medio claro sobre esa famosísima red.

He de confesar, en mi descargo tecnológico, que lo del pajarito no me gustó desde el primer momento. Lo de 140 caracteres me parecía no solo frustrante, sino castrante –mal que discrepara Baltasar Gracián–. Los malabarismos que había que hacer para que el mensajito cupiera en la norma/corsé provocaban las más de las veces imprecisión cuando no inexactitud e, incluso, falsedad del mensaje. Por eso se liaban las que se liaban, creo, con los trinos trasmitidos. De manera que esa supuesta herramienta de casi obligado uso para todo periodista y/o político ni me hace ni me hacía ni p...(pip) gracia.

La evolución del asunto no ha dejado de ser menos prometedora, al menos para mí. La supresión de barreras morfológicas supuso mayor facilidad de comunicación, pero también más gravedad y virulencia en las salidas de pata de banco que, a lo que parece y se comenta, son el pan de cada segundo en ese X. Aunque la polémica sobre si seguir o no seguir en ella se originó hace tiempo, el tema ha vuelto a plantearse gracias, entre otras cosas, a las cada vez más impresentables opiniones y actuaciones del dueño del invento, Elon Musk. En especial desde la entronización de ese –según alguien tan poco parecido a un pijoprogre como González Pons– «macho alfa de una manada de gorilas» llamado Donald Trump.

La izquierda o el progresismo, como se quiera decir, y sus intelectuales andan más bien confusos al respecto. Una de las visiones generalizadas insta a salir cuanto antes de X para evitar participar en la cochiquera descalificadora, insultante y violenta en que la extrema derecha ha convertido la red adquirida por Musk desde antes incluso de que se ejecutara la compraventa.

Los anarcocapitalistas de todo pelaje a nivel mundial han invertido muchos esfuerzos, dineros y personajes para hacerse con el control a nivel real de esa superherramienta de «comunicación» devenida alfolí global de mugre. Con la aquiescencia primero del anterior dueño, Jack Dorsey, y desde octubre de 2022 con el ánimo indisimulado y los aplausos de nuevo amo, el tal Musk.

Sienten algunos en el espacio no-ultraderechista y demócrata que X ya es terreno perdido, un área en la que ya ha triunfado la extrema derecha y en la que ninguna otra orientación política tiene espacio suficiente. No es una postura masivamente compartida, pero hay recientes síntomas de importancia: el rechazo de medios como The Guardian o La Vanguardia a seguir difundiendo sus contenidos en el «antes Twitter». La idea es que con los cuñaos no se puede; y si son fachas, menos.

Otros se inclinan por seguir dentro de ese macrosistema –353 millones de usuarios en 2023, 4,3 en España– argumentando que la retirada refuerza a las corrientes ultraderechistas que han conseguido «okuparlo» convenientemente a sus intereses. Y que, además, salir de X es sinónimo de reconocer la derrota, de dar por perdida, al menos en ese campo cibernético, la batalla cultural desatada desde ámbitos genéricamente neofascistas contra lo «progre» y lo ‘woke’.

Es evidente que X es ahora un bancal abonado con estiércol ultraderechista, y que su dueño muestra con frecuencia progresiva convicciones y gestos mayormente próximos no solo a los neonazis de Alternativa por Alemania (AfD), sino al afortunadamente difunto desde hace 80 años, Adolf Hitler. Y da mucho asco. A partir de esa náusea, no queda otra que cada uno haga lo que le pida el cuerpo. Me da igual: casi no he usado esa red y, desde luego, visto lo visto, ahí no me pillan.

