El evangelio según Lucas

Ilustración de Leonard Beard. / Leonard Beard

La penúltima semana de enero, la prensa trajo dos noticias sucesivas para el PSOE murciano, una buena y otra mala. La buena es que la militancia había elegido un nuevo secretario general, un JASP, joven aunque suficientemente preparado; la mala es que el Cemop presentaba un barómetro en que el PP obtenía por fin la mayoría absoluta, pero no a costa de un retroceso de Vox, que también avanzaba, sino del PSOE y Podemos, con el específico detalle de un notable corrimiento de votos de la izquierda hacia la derecha.

Tal vez esta mala noticia para el PSOE (en la encuesta pierde dos diputados de una representación ya bajo mínimos) sea en la práctica, burla burlando, una buena noticia para el nuevo secretario general, pues en ese suelo parece imposible cavar más, de manera que cualquier atisbo de resurgimiento le será atribuido. Pero es obvio que no debiera conformarse con el vaivén caprichoso de las inercias coyunturales, sino que tendrá que dar señales de vida.

Si la práctica del PSOE consiste en sacar votos de debajo de las piedras, hay montañas en la Región que se quedan pequeñas. La imagen pétrea corresponde más bien en este caso al famoso mito de Sísifo, ese permanente volver a empezar para permanecer siempre en el mismo sitio.

Lo bueno de las primarias

De los problemas internos del PSOE ya se ha hablado aquí con profusión, y las recientes primarias no han hecho más que aflorarlos en la síntesis de un resultado muy equilibrado. Del envite ha quedado, además, un poso de resaca, pues han apretado tanto las tuercas que inevitablemente se han acabado acentuando rencores y heridas. El anecdotario que me llega remite, en cuanto a ciertas relaciones personales, al escenario posterior al de una batalla campal de las del tiempo de los romanos.

Pero la experiencia aporta hacia el exterior señales indudablemente positivas.

1. El PSOE se ha diferenciado con un proceso interno libre y participativo que, si bien conlleva el riesgo de mostrar las costuras, es un ejemplo democrático encomiable. Al menos, en la Región de Murcia. En otras Comunidades, los paracaidistas ministeriales del Gobierno han arrasado con la posibilidad de crear liderazgos autóctonos y con arraigo. Puede que alguien quiera ver esta excepción como la señal de lo poco que importa Murcia en Ferraz, pero si así fuera también sería un factor positivo, pues las cosas de casa se manejan mejor por quienes viven en ella.

2. Los socialistas han resuelto la prueba con solvencia. Si bien dentro del partido se han detectado presiones, chanchulleos y estructuras cautivas, la imagen exterior ha sido la de una noble lid en la que se han producido apenas los roces necesarios para justificar las diferencias.

3. Y cuando parecía que el partido estaba condenado a la rutina de un líder amortizado sin que fuera visible una solución vitalizadora, han surgido no una, sino dos opciones con el suficiente atractivo ante la militancia como para producir una alta participación (por encima del 70%) y un resultado (45/55) indicativo de que hay cantera para la alternativa interna.

Ya veremos cómo se termina de acoplar todo esto en el congreso de marzo, después de que mañana las asambleas locales elijan a sus delegados, pero es algo que corresponde a los asuntos internos, que suelen interesar poco en el exterior a no ser en las ocasiones en que se tiran las sartenes a las cabezas. Y esto probablemente no ocurrirá, aunque sospecho que la solución no será del todo satisfactoria. Y es que la experiencia nos advierte de que la tentación de los ganadores, y más cuando lo son por la mínima, consiste en dictar la consigna «¡Sin prisioneros!», como en El Álamo.

Gobierno en la sombra

Lo menos interesante de las primarias socialistas es que al tratarse de un proceso interno, los asuntos que se dirimen afectan exclusivamente a la organización y apenas es posible espigar mensajes que anuncien el cambio político que debiera derivarse en la política general del partido que apela a los ciudadanos. Es, por decirlo así, como la reunión de una comunidad de vecinos que decide sobre los asuntos de su bloque, pero que se desentiende de los problemas de la calle o del barrio. Por tanto, hay que esperar a que el flamante Francisco Lucas disponga a su equipo y entre en las materias que nos interesan a todos.

Entre las propuestas de Lucas, la única que se encamina a esa dirección es la de crear un ‘Gobierno en la sombra’, se supone que con el propósito de marcar en paralelo la política del genuino Gobierno que permanece al sol. Es una de esas ocurrencias abstractas que suelen quedar en nada. Tal vez lo que haga Lucas, a la vista de que estará obligado a emitir algún gesto de integración que produzca una dirección mastodóndica, sea crear una miniejecutiva sanedrín que resulte en la práctica el verdadero órgano directivo. Pero, entonces ¿qué papel queda para la ejecutiva, cuyos integrantes disponen de ocupaciones temáticas, o los diputados del Grupo Parlamentario, quienes también las tienen distribuidas según las carteras del Gobierno?

Aparte, la propia denominación es inquietante. Se entiende por ‘Gobierno en la sombra’ un grupo de presión más o menos oculto que influye sobre un Gobierno pantalla existente. Por ejemplo, Elon Musk y el resto de presidentes de las grandes compañías tecnológicas son el ‘Gobierno en la sombra’ de Donald Trump. No parece que este sea el modelo.

Por otro lado, parece prematuro que Lucas conforme ya un Gobierno cuya composición pudiera decepcionar respecto a su posible diseño para el futuro, si ganara las elecciones autonómicas, en las que votan los socialistas y más gente. Un Gobierno, en general, no responde necesariamente a la estructura orgánica del partido y suele incorporar a personalidades en línea desligadas de la militancia activa e incluso a independientes. Y, desde luego, que soporte comparaciones en cuanto a potencial solvencia técnica o política con el realmente existente. ¿Es este el tipo de Gobierno que tiene Lucas en la cabeza, con su reunión semanal y gratis total? Lucas ha sido el hacedor de las listas electorales para el ayuntamiento de Murcia, es decir, de los aspirantes socialistas a gobernar la capital, y pocos dirían que de ahí haya surgido un equipo sobre el que se registren lamentaciones públicas por su permanencia en la oposición. El principal problema del ‘Gobierno en la sombra’, para empezar, es la imagen que pueda transmitir su propia composición.

Presupuestos Ómnibus

Tiene Lucas, sin necesidad de esperar a marzo (la agenda política general no entiende de procesos congresuales) un asunto candente sobre el que definirse como apunte de la que podría ser su política de oposición. Me refiero a los Presupuestos de la Comunidad, que están en el aire porque la convergencia factual que cabe atribuir a PP y a Vox lleva un tiempo suspendida. Los Presupuestos son, en realidad, una Ley Ómnibus, que incluye cosas con las que el PSOE podría estar de acuerdo y otras con las que no. Se supone de antemano que este segundo capítulo pesa más que el primero, pues los Presupuestos son los que definen la orientación de una política, y ha de parecer que la izquierda y la derecha tienen diferentes prioridades. Sin embargo, la situación trasciende a la distribución de las partidas, pues aunque ésta no sea la deseada, hay algo peor: que la Comunidad carezca de presupuestos y/o que deba enfrentarse a unas elecciones anticipadas por esa causa.

La parte positiva de la herencia de Pepe Vélez es precisamente su disposición a aprobar los Presupuestos, claro que con determinadas condiciones, que hace meses fueron detalladas aquí, y vimos que eran perfectamente asumibles por el Gobierno del PP. El PSOE justificaba su actitud como modo de liberar a López Miras, y por extensión a la Región, del yugo de la extrema derecha. Un regalo útil, pero también envenenado, desde luego, pues Vox habría cantado hasta el amanecer que la ‘derechita cobarde’ intercambiaba cromos con los socialcomunistas, lo cual tal vez provocaría movimientos en las capas tectónicas del muy móvil electorado de la derecha murciana.

Una oferta en el aire

Al presidente de la Comunidad los ojos se le hacen chiribitas al constatar que, en último extremo, podría aprobar los Presupuestos con el PSOE aduciendo una situación de necesidad, pero hay dos cosas que no le interesan: una, ahondar en una fractura con Vox por causa propia (la existente se debe a una decisión unilateral de los abascales), y dos, no quiere que lo salve el PSOE, como tampoco quería Sánchez que el PP le salvara la subida de las pensiones. Por eso López Miras permanece a la espera. ¿A la espera de qué? De que la situación nacional estalle y regrese a la derecha el espíritu de convergencia imprescindible para sumar la mayoría que expulse a Sánchez. Y entonces se esfumarían los tiquismiquis en las periferias. Pero confiar en esta posibilidad es tanto como encomendar la calvicie a las propiedades del Abrótano Macho. No va a pasar. Puigdemont, aunque sobreactúe, tiene todavía mucho que sopar.

Aunque parezca que el Gobierno regional anda dándole cuerda a la birlocha, la procesión de los Presupuestos va por dentro. Este es un año de austeridad, de ajustes, de declive de la bicoca de los fondos europeos, y con una ministra de Hacienda que es arte y parte en la financiación autonómica. Por si faltara algo, no hay cash ni para pipas. López Miras ha hecho como que no ha escuchado la oferta del PSOE, pero ahí la tiene. O la tenía. Dependerá del nuevo evangelio de Lucas.

Es sabido que este evangelista, a diferencia de los otros tres canónicos, establecía la posibilidad de la salvación para todos los humanos, más allá del pueblo elegido; es decir, su predicación no se limitaba, a estos efectos, a los socialistas, sino al conjunto de la ciudadanía. ¿Mantendrá Lucas la oferta ecuménica o la retirará a un plazo establecido si percibe que no es escuchado? Esta será su primera prueba: joven radical inflexible o Bambi. Es complicado, pero algo notorio tendrá que empezar a hacer antes de que el Cemop exponga su tenderete de primavera con nuevas rebajas.