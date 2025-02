Por un puñado de euros

Los mayores somos muy nuestros. Es así y ya está. Este tema va de hombres y mujeres que hemos dado el callo durante un porrón de años y que vivimos pendientes de bastantes cuestiones: las cosas de nuestros nietos, la recogida de medicamentos de la farmacia, las compras del pescado para la comida de hoy y del arreglo de cocido para mañana, los cafés y las cervezas con los amigos, los periódicos y los libros, las series y las películas, las exposiciones, la música, etc.

Algunos, además, hacemos cosas ligeramente profesionales todavía, como, si eres un profesor jubilado, explicarle algo de Matemáticas o de Lengua a la hija de una vecina que se le ha atragantado tu asignatura. O, si eres un cultureta, a lo mejor escribes en un periódico artículos de opinión con más o menos destreza, o vas a emisoras de radio a rellenar huecos en las tertulias, pintas cuadros con mucha maña todavía, etc., etc.

Lo enumerado arriba lo hacemos unos sí y otros no, pero lo que sí hacemos siempre todos, a lo que dedicamos una atención preferente, es a nuestra pensión. Es tal la ilusión que nos hace ver que nos pagan sin trabajar, que algunos mataríamos sin remordimiento al primero que se atreva a jugar a la política, o a lo que sea, con esa paga que nos llega cada mes.

Como aquel que dice, eso es un sagrao’, y a partir del día 25 de cada mes, miramos y miramos en nuestra cuenta hasta que vemos brillar allí las perricas ingresadas. Y, por supuesto, cada mes de enero la subida correspondiente con arreglo al IPC, sea la nuestra una pobre pensión de viuda, una mediana de empleado público o una asombrosa de director de banco.

Y con esta introducción algo larga, me gustaría tratar hoy el tema del fallido decreto ómnibus que nos dejaba sin subida de la pensión a los mayores, además de a otros asuntos que todos ustedes conocen, con el voto en contra del Partido Popular, entre otros de diverso pelaje. Dicen por ahí que han sido los presidentes y presidentas de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP los que se pusieron en movimiento inmediatamente cuando comenzaron a notar el ambiente que ese voto negativo del PP en el Congreso creaba entre los pensionistas de su Región. Y suena a verdad que ellos intervinieran ante lo que podía traer consigo la indignación de una buena parte de la población de sus feudos.

Parece que estoy viendo a Fernando López Miras llamando a Borja Sémper y diciéndole: ‘Mira, Borjita, tienes que convencer al jefe para que ordene votar que sí a lo de las pensiones y a lo que sea, que los viejos y las viejas (bueno, a lo mejor dijo ‘los mayores’) están que trinan, porque a ver si, ahora que, según las encuestas, he conseguido por fin ese voto que me faltaba para la mayoría absoluta, los viejos se me van a cabrear y voy a tener que seguir aguantando a Antelo, que, fíjate, con Alpañez es más fácil hablar, pero, con Antelo…, es que no puedo con él’.

Y también supongo que llamaría Moreno Bonilla desde Andalucía explicando que en su Región hay familias que viven de la pensión del abuelete, o Jorge Azcón con el tema de Teruel, que también está lleno de personas mayores. Y quizás llamara Isabel Ayuso, la de Madrid, pero ella hablaría directamente con Feijoó: ‘Oye, votad que no. Si los viejos se van a morir de todas formas, cobren o no cobren’, puede ser que le dijera.

El caso es que se ha arreglado el tema y que el PSOE se la ha envainado y ha quitado un montón de apartados del decreto y se ha centrado más en lo social para poder torear al de Waterloo, ese ser insoportable. Y el PP va a votar que sí, o sea, que seguro que sale y que el mes que viene volveremos a cobrar con nuestro aumento, que serán quizás no más de cincuenta euros, pero si muchos de nuestros políticos fueran a comprar a los supermercados de los barrios más sencillos de las ciudades y vieran las escenas que con algunos clientes se dan en las cajas a la hora de pagar, cuando ellos o ellas le dicen a la cajera ‘quita los yogures que no me llega el dinero’, verían lo importante que para algunos pueden ser esos cincuenta euros.

