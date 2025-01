Prime time: Locos por Kuve

El pasado martes saqué a relucir mi orgullosa murcianía y me dispuse a ver la primera semifinal del Benidorm Fest, en la cual actuaba mi querida compañera de tertulia radiofónica Maryan Frutos, Kuve. He de reconocer que mi relación con la ‘caja tonta’ se ha visto deteriorada en los últimos años y que hacía bastante que no veía un programa de televisión en directo.

Sin duda, la irrupción de las plataformas de vídeo bajo demanda han revolucionado y cambiado radicalmente la experiencia y el modo de consumir televisión permitiendo al espectador ser, en cierto modo, dueño de su destino.

Aunque, bueno, ya lo decía Julius Henry, Groucho Marx, uno de los grandes genios que nos ha regalado el séptimo arte: «Yo encuentro la televisión bastante educativa. Cuando alguien la enciende en casa, me marcho a otra habitación y leo un buen libro».

Muy tranquila, a pesar de ser la primera en comparecer sobre el escenario e inaugurar el certamen, estuvo la otra noche Kuve. Su voz, y la majestuosa puesta en escena, penetró y cautivó el corazón de toda la audiencia convirtiendo Loca Xti en un himno al amor universal.

Una canción que, en palabras suyas, «celebra esa conexión especial con los seres humanos que más queremos», o como dirían los Viva Suecia, «el amor de la clase que sea».

Y gracias a que fue la primera en participar, pude ver su actuación porque la retransmisión de la gala se hizo en prime time, horario de máxima audiencia, que en nuestro país, y más concretamente para los programadores de TVE, está en torno a las 23 horas. Supongo que todo está muy estudiado pero, sinceramente, las 23 horas, un día entre semana, se me antoja un pelín tarde para aquellos que al día siguiente madrugamos para ir a trabajar y levantar Españita.

Creo que estamos todos, o casi todos, de acuerdo en que una de las pocas experiencias positivas que podemos sumar de la pandemia fue que en cierta medida nos ‘europeizamos’ y adelantamos nuestros horarios de ocio. El tardeo se instauró definitivamente y se reivindicó como franja horaria alternativa al ocio nocturno y para muchos, entre los que me incluyo, aventuras como las que vivió Paul Hackett, el joven informático interpretado por Griffin Dunne que se ve envuelto de madrugada en un sinfín de catastróficas desdichas por las calles de Nueva York en la obra maestra de Martin Scorsese Jo, qué noche!, comienzan a ser una rara avis que se pierden entre las sombras de nuestros recuerdos más lejanos.

No es una cuestión que me quite el sueño, nunca mejor dicho, pero si las cadenas de televisión quieren fidelizar audiencia, sería interesante que adelantaran un poco la hora de prime time y se adaptara un poco más a los ritmos de vida actuales ya que todos, quien más y quien menos, hemos adelantado nuestro reloj.

De todos modos como el domingo, en principio no trabajo, me permitiré el lujo de trasnochar y disfrutar de nuestra Kuve. Sinceramente, creo que tiene la voz más bonita y la mejor canción. No obstante, pase lo que pase mañana en el Palau d’ Esports L’llla de Benidorm, tus amigos y compañeros de Queridos viernes seguiremos estando locos por ti.

