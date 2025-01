Los porqués de la dana

La dana no solo ha dejado un rastro de destrucción y víctimas, sino también una serie de preguntas sin respuesta que revelan fallos estructurales, políticos y administrativos. A día de hoy, sabemos que la alerta de emergencia no se envió a los móviles por negligencia de la Generalitat Valenciana, aunque ésta señala al Gobierno español y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Pero, además de esta, hay otras cuestiones sobre las que reflexionar.

¿Por qué el Ejército español tardó 48 horas en acudir a socorrer a las víctimas del terremoto del 8 de septiembre de 2023 en Marruecos y los afectados de la dana estuvimos 4 días totalmente desamparados?

Pues no lo sabemos, pero así es. El caso es que, mientras la ministra de Defensa, dos días después de la catástrofe, decía que la zona era inaccesible para que llegara el Ejército (aunque sí pudo llegar la prensa: Iker Jiménez realizó un programa especial el 31 de octubre desde la zona afectada), el Gobierno español no enviaba al Ejército y no aceptaba ni solicitaba ayuda externa (cabe recordar que no activó el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea hasta el 8 de noviembre de 2024, es decir, hasta 10 días después de la catástrofe). Mientras tanto, los afectados estuvieron cuatro días completamente abandonados, sin recibir la asistencia del Ejército.

¿Por qué los barrancos, como el del Poyo, estaban y siguen anegados de cañas, maleza y basura?

Tal vez sea porque la Confederación Hidrográfica del Júcar prioriza la conservación de la vegetación autóctona, alegando que esta ayuda a mitigar la erosión y la velocidad del agua.

Según diferentes expertos, las leyes de protección ecológica, como la Ley de la Huerta en Valencia, buscan conservar el ecosistema, pero su implementación ha bloqueado las «obras duras» necesarias para prevenir inundaciones. Por tanto, algunos especialistas han criticado estas decisiones, que priorizan la vegetación sobre la seguridad de las personas, dejando a comunidades vulnerables expuestas a riesgos inaceptables. La realidad es que la vegetación sin control, combinada con residuos acumulados, ha sido un factor agravante en el desastre de la dana.

¿Por qué no se avisó a la población del desembalse de las presas de Forata y Buseo?

Es evidente que el desembalse de 30 millones de metros cúbicos de agua de la presa de Forata y 25 millones de la presa de Buseo, el 29 de octubre, fue una decisión necesaria para evitar una catástrofe mayor, como la rotura de las presas. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar no emitió avisos directos a la población afectada, informando de esta actividad.

¿Por qué la CHJ contrató un seguro de responsabilidad civil para casos de negligencia?

No lo sabemos con certeza, pero así es. Tampoco vamos a caer en teorías conspiranoicas, ya que puede tratarse de una práctica habitual. Sin embargo, el hecho es que, según consta en el BOE, el 10 de octubre de 2024, la presidencia de la CHJ formalizó un contrato de seguro de responsabilidad civil para proteger a su personal frente a posibles responsabilidades legales en casos de negligencia o culpa leve.

Los actores que pueden interponer demandas contra la CHJ incluyen particulares (cualquier persona afectada), empresas, ONG y administraciones públicas que se consideren perjudicadas por las acciones u omisiones de la Confederación.

¿Por qué no se llevaron a cabo los proyectos que habrían evitado esta catástrofe?

Proyectos como la Presa de Cheste (proyectada en 2004) y la canalización del Barranco del Poyo (aprobada en 1995) llevan décadas en los cajones del Gobierno sin ejecutarse. Estas infraestructuras, diseñadas para reducir el impacto de lluvias torrenciales, dependían de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, nunca se llevaron a cabo debido a falta de inversión, decisiones políticas y bloqueos administrativos.

Otros proyectos paralizados son: ampliación del encauzamiento del Barranco de Carraixet (proyectado en 2006, paralizado en 2011 por falta de fondos); desviación del Barranco de Catarroja (planificado en 2010, suspendido en 2015 por criterios medioambientales); presa de la Rambla del Poyo (propuesta en 2001, descartada en 2012 por «falta de viabilidad económica»), entre otros.

Estos proyectos, de haberse ejecutado, habrían mitigado significativamente los efectos de la dana, evitando gran parte de los daños materiales y pérdidas humanas. La falta de acción a lo largo de los años ha dejado a la Comunidad Valenciana en una situación de alta vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

Por último, una pregunta dirigida a todos los políticos en el poder: ¿no es hora de priorizar las vidas humanas por encima de los intereses políticos? Déjense de reproches y pasen a la acción. Atiendan a todas las poblaciones afectadas, a las infraestructuras y a todas las personas, como se merecen, para que puedan recuperar sus vidas tras la dana.

Y, por favor, pónganse a trabajar en un plan nacional integral para la gestión de desastres como las dana, para que esto no vuelva a pasar.

