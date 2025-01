Memorizar o contextualizar

Me explico. Hasta ahora, la oposición a juez es casi en su totalidad memorística, aunque tras haber aprobado se ingresa en una escuela judicial y se llevan a cabo unas prácticas en juzgados, que completan la preparación. Goza en la actualidad la oposición a judicatura de una gran trasparencia, debido a que los exámenes son orales y públicos. Es verdad que siempre he echado de menos que se valore algo más que la simple memoria, porque perfectamente una persona sin sentido común puede aprenderse y recitar los más de trescientos temas que componen el temario. Y, desde luego, si algo tiene la profesión de juez es lógica y sentido común -y, además, saber derecho-. Por eso, no estaría de más que una entrevista personal o un examen profesional pueda definir la sensibilidad y empatía del futuro juez, apartando a aquellos que solo la memoria les ampara.

La reforma que pretende el Gobierno para acceder a la carrera judicial ya ha supuesto críticas y mosqueos de las asociaciones judiciales, menos de la más cercana al mismo. Solo el sistema de becas para los opositores que no puedan económicamente prepararse para ser juez o fiscal durante cuatro o cinco años, a razón de una media de 200 euros mensuales que suele cobrar un preparador, las ha puesto a todas de acuerdo. Con este sistema de becas se garantizará adecuadamente el principio de igualdad para el acceso a los cargos públicos.

Esa sintonía no está presente en otros temas, siendo el más destacado de ellos el de sustituir la memoria por la contextualización. Entendiendo por ésta: la necesidad no tanto de conocer la ley como la de conocer el derecho y saber aplicarlo en la solución de los conflictos y en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Es ejercer la función jurisdiccional con capacidad crítica, conocimiento y sensibilidad social.

La verdad es que suena bien, si realmente lo que se pretende es que los jueces tengan sentido común, sean equilibrados y sensibles. Pero, si con esa diatriba lo que se quiere es realizar una criba de los mismos según conveniencias partidistas, aplicando un filtro ideológico en la selección de los candidatos a integrarse en la carrera judicial, la idea es maléfica. Éste último pensamiento deviene de las recientes reformas legales que ha hecho el Gobierno. Desde la ley de amnistía para seguir en el poder, hasta la desaparición de la acción popular para exonerar al fiscal general del Estado y a la esposa y hermano del presidente de las causas judiciales contra ellos en curso, porque como ese fiscal -que es nombrado por Sánchez- ordene a los fiscales -gracias a su Estatuto que contempla la dependencia jerárquica- que no acusen, si se suprime la acción popular, el juez tendrá que archivar esas causas por falta de acusación. Jugada maestra.

Lo bueno de esta novedad legislativa en ciernes es que, al menos, va a ser meditada y tramitada correctamente, porque -y ya era hora- se trata de un anteproyecto de ley, y no de un decreto ley o de una proposición de ley por el trámite de urgencia, para así poder saltarse los trámites de consulta a instituciones. Por eso, esta vez voy a confiar en la buena intención del Gobierno con este anteproyecto de ley, y creer que quiere de verdad que los jueces sean sensatos, lógicos, sensibles y empáticos con los problemas sociales e individuales del justiciable -cosa que ya lo son, al menos en esto último-. Y, desde luego, con lo que estoy de acuerdo, en contra de alguna de las asociaciones judiciales, es que los jueces sustitutos y los magistrados suplentes -que suponen casi un 17% de la carrera judicial- accedan definitivamente a ésta. Ahora bien, si es a través de un concurso oposición, similar al que deben concurrir los juristas de reconocido prestigio, no se va a cumplir con las exigencias de la Unión Europea respecto a la temporalidad. Han venido demostrando con el ejercicio interino de la profesión de juez que tienen esas cualidades que ahora pretenden exigirse. De lo contrario, no le hubiesen renovado. Por lo que debe facilitárseles su acceso a la carrera judicial y fiscal a estos interinos de años, tal y como viene marcando la UE.

En definitiva ¿Qué es mejor, el sistema actual de memorizar un temario o el pretendido para un futuro cercano de contextualizar la función jurisdiccional? O quizás, propongo otro ecléctico donde se conjugue la memoria, que demuestra públicamente el conocimiento del derecho en una oposición, con la exigencia acreditada de una sensibilidad social e individual, sentido común y lógica, a quien apruebe la oposición.

