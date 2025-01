Me gusta, comento y me suscribo

Cuando se habla de redes sociales, nos vienen a la cabeza aplicaciones como Instagram, X (antes Twitter), Tiktok o Facebook. Rara vez pensamos en Youtube, una red social que se ha convertido en un fenómeno de masas, que consume enormes cantidades del tiempo de ocio de un espectro amplio de usuarios, aunque, como en casi todos los casos, con una fuerte concentración en jóvenes y adolescentes.

Y es que Youtube no nació con vocación de red social, otra cosa es que se haya convertido con el tiempo en una, y muy destacada. Tampoco pretendía ser un buscador, pero proporciona cientos de millones de contenidos para búsquedas en la propia aplicación. Lo más relevante de Youtube, sin embargo, es la cantidad de tiempo de visualización que acumula por parte de sus usuarios. Eso se corresponde con la cada vez mayor sofisticación de los contenidos subidos a la Plataforma por sus creadores. Hay miles de youtubers que han convertido la Plataforma en su dedicación principal y en su forma de vida, a veces con ingresos millonarios, gracias a la generosa política de reparto de ingresos publicitarios con los creadores de contenido.

La historia de Youtube, centrada en sus fundadores y el espectacular desarrollo de su modelo de negocio (por el que nadie daba un duro) es el contenido de un libro cuyo título en inglés (Like, Comment, Subscribe) me he permito traducir para usarlo como título de este artículo. El libro cuenta la historia de siempre, pero con un giro de guion espectacular cuando Google decidió tirar a la basura su propio desarrollo Google Video, para comprar Youtube, que era entonces una empresa recién montada, por la friolera de 1.500 millones de dólares.

El precio de la compra es un monumento a la visión -y a la riqueza- de los dirigentes de Google, que añadieron mil millones a la oferta inicial para eliminar cualquier tentación de vender la plataforma a una competencia que había mostrado ya su interés, como Yahoo. Youtube, con los recursos de Google, se convirtió en un fenómeno de masas que revolucionó el consumo de ocio de los adolescentes, y los fidelizó para siempre por la abundancia de contenidos de interés relacionados con sus hobbies fundamentalmente. Apenas han pasado veinte años del primer vídeo que los propios fundadores subieron a la plataforma y Youtube se ha convertido en el resorvorio audiovisual contemporáneo por antonomasia. Menudo legado para sus fundadores.

Suscríbete para seguir leyendo