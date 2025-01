Interior del Cine Rex de Murcia. / J. C. Caval

Sí. La Plataforma por el Cine Rex peca de romanticismo. Pretenden nada menos que ese local siga siendo una sala de exhibición cinematográfica. Parece un deseo imposible porque para mantener un cine hay una condición imprescindible: que la gente vaya al cine. Si la gente fuera al cine, la empresa que lo gestionaba no lo habría cerrado. Pero también es cierto que si no hay cines la gente no irá al cine. Lo del pez y la cola.

En los tiempos del cine en salas, hace nada, habría sido impensable que los poderes públicos compitieran con la iniciativa privada en la exhibición de cine comercial. Pero una vez que no hay empresarios dispuestos a perder dinero con el cine, tal vez corresponda a las Administraciones suplir esa deficiencia habilitando alternativas para facilitar el disfrute de un recurso cultural imprescindible en su escenario natural.

El Cine Rex de Murcia, de cuyo inicio se cumplen ahora 110 años, es, sin duda, la más excelente sala de la Región, tanto por su ubicación como por sus posibilidades para el mejor equipamiento y por su historia.

Aunque hay cientos de artículos, testimonios y estudios que reclaman el mantenimiento de su uso, la Administración ha decidido desentenderse del espacio como patrimonio cultural y se propone liberarlo de protección para que pueda emplearse con fines comerciales del más diverso tipo.

Se trata de una dejación escandalosa que muestra una voluntad política ajena al interés general. Sí, es cierto: promover el uso cinematográfico puede ser un ideal romántico, pero, en el fondo, constituye una llamada de atención que expone lo que podríamos denominar el ‘programa máximo’.

Hay gran cantidad de posibilidades basadas en la necesidad para plantear fórmulas diversas para el uso cívico y cultural de ese espacio que, aun siendo privado, la tradición y la historia han convertido en patrimonio común. El Cine Rex no puede morir para que no muera el cine.