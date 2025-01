Hace poco volví a ver Babel, no te la pierdas si tienes ocasión de verla. Es de hace 20 años, pero el argumento sigue siendo actual, el de las decisiones tomadas sin pensar, inocentes, pero de consecuencias catastróficas. La peli es triste, te aviso. De encogerte el alma por momentos. Menos mal que es ficción.

Son varias historias relacionadas entre sí, confirmando esa teoría del caos, según la cual el vuelo de una mariposa en una parte del mundo provoca un tsunami en el otro lado.

Todo arranca cuando dos niños pastores marroquíes disparan accidentalmente a una turista americana (Cate Blanchett) con un rifle, comprado por su padre para defender al rebaño, que ellos creían que en realidad no disparaba.

Amelia es la niñera-limpiadora-asistenta mexicana al cargo de los hijos de Cate Blanchett que, en otra insensatez, resuelve llevárselos con ella a la boda de su hijo, a México, al no poderlos dejar con nadie debido al incidente del disparo en Marruecos. Durante el trayecto y la boda se ve cómo Amelia los quiere como a sus hijos, y ellos la querían de igual modo. La actriz que da vida a Amelia, por cierto, fue nominada aquel año a mejor actriz secundaria. Si ves la peli, verás por qué.

El incidente del disparo desencadena una verdadera torre de Babel, en la que cada uno habla un idioma y todo se complica de forma caótica. Por un lado, la policía marroquí, buscando a los autores del disparo como a terroristas, más preocupada por la imagen internacional de su país que por otra cosa. Es de nota la cara del policía al final de la peli, cuando entiende que sólo fue una travesura. Por otro, Amelia con los niños, que no piensa qué puede suponer intentar entrar en EE UU con unos niños que no son sus hijos, a la vuelta de la boda. Y por otro, Cate Blanchett y Brad Pitt (sí, no le reconocerías en ese papel tremendo), abandonados a su suerte por el resto de los turistas de su viaje, en una aldea del desierto marroquí.

Mientras lugareños desconocidos curan a Cate Blanchett, que si bien usan métodos y artilugios prediluvianos para su mentalidad yanqui, al fin y al cabo, le salvan la vida, Amelia es deportada en la frontera y tratada como una delincuente, a pesar de que lleva mil años en EE UU trabajando ilegalmente para ese matrimonio, pero ella eso no lo sabe, porque es una inmigrante y piensa que trabajar para los americanos y ser uno de ellos para el caso es lo mismo. En qué momento.

El desenlace de la película, con Amelia en el lado mexicano de la frontera, vencida por la maquinaria burocrática de los ‘papers’ y deshecha por no volver a saber nunca más de los niños -con el atuendo de la boda todavía puesto, hecho jirones después de todo lo ocurrido-, mientras en el desierto marroquí la policía abate a los niños en un tiroteo, es de una tristeza inimaginable.

En esa teoría del caos, todo parece volver a su lugar cuando Cate Blanchett y Brad Pitt son repatriados, devueltos a su vida americana. El resto son invisibles.

