Nunca más es el título de un informe hecho libro que tuvo un gran impacto social, pues demostró que todos los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura argentina formaban parte de un plan sistemático de detenciones clandestinas y ejecuciones, un plan de exterminio del gen montonero, peronista, de izquierdas. Su publicación, en 1984, dio al traste con el propósito de borrar toda huella de los crímenes cometidos.

Hubo hasta 610 centros clandestinos de detención (CCD) que se fueron reduciendo con los años hasta quedar solo dos en 1980: el Campito y la ESMA. Todos tenían una estructura y funcionamiento similares; seguían el mismo plan.

Los delitos cometidos en el centro de detención de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el campo de concentración estrella, se analizaron en tres juicios llevados a cabo entre 2007 y 2017, siendo este último el más grande de la historia argentina: se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 personas y 54 imputados pudieron escuchar la sentencia. En este juicio se reconstruyó la estructura y el funcionamiento de la ESMA: las torturas y vejaciones, los robos de bebés que nacieron en esta maternidad clandestina y los vuelos de la muerte, práctica característica del terrorismo de Estado argentino.

También la Iglesia quedó expuesta en este juicio por la cesión de una isla, propiedad del Arzobispado de Buenos Aires, para ocultar a las personas detenidas-desaparecidas durante la visita de una comisión de Derechos Humanos.

En cuanto a los medios de comunicación, algunos tuvieron un rol complaciente con la dictadura y otros se identificaron ideológicamente con ella y difundían las versiones «oficiales». Ningún organismo daba información sobre las personas desaparecidas; en el Campito, de las 5.000 personas detenidas, sobrevivieron 43; en la ESMA, de 5.000, 200 sobrevivieron.

Más del 30% de las víctimas de este terrorismo de Estado eran mujeres que, además de ser secuestradas, torturadas y exterminadas, sufrieron una violencia específica por el hecho de ser mujeres. Sufrieron abusos sexuales, violaciones, embarazos no deseados, abortos a consecuencia de la tortura, partos clandestinos… Se vieron obligadas a fingir que se estaban «recuperando», que no odiaban a los militares, para proteger a sus seres queridos y para sobrevivir un día más. Sus vidas dependían del capricho de sus captores, cada día era una despedida de la vida.

Muchas de estas mujeres denunciaron las torturas, los asesinatos y las apropiaciones de bebés incluso durante la dictadura. Sin embargo, las distintas formas de violencia sexual fueron denunciadas más tarde. Hasta 2010, estos delitos sexuales cometidos por los represores no se trataron como delito de lesa humanidad, sino que se consideraban hechos aislados y bajo el epígrafe de tortura.

Las atrocidades allí vividas hicieron de la ESMA un lugar inconcebible, y las mujeres que allí estaban llegarían a pensar que nadie creería la agonía de la historia vivida. No estaban muy alejadas de la realidad: además de una corriente negacionista y de un silencio cómplice de lo que pasaba en estos centros, los propios montoneros no quisieron que las violaciones salieran a la luz. Era una forma de mancillar a los maridos e incluso no las veían como violaciones. Como gran parte de la sociedad, antes y ahora, no entendieron que no resistirse a una violación es una forma de supervivencia.

La llamada, de Leila Guerriero, es un largo perfil de la primera mujer que se decidió a denunciar las violaciones que sufrió en la ESMA, Silvia Labayru. La obra recoge la mirada de su círculo de familiares, amigos y amigas y otras personas que la conocieron en diversas circunstancias. Es una obra de periodismo literario riguroso, escrita a partir de 97 entrevistas, documentos judiciales, vídeos y otras declaraciones. Es un testimonio que Leila Guerriero nos deja para la historia.

Silvia Labayru, quien en 1979 empezó a declarar ante Naciones Unidas y participó en todos los juicios que hubo por la causa ESMA, fue una de las tres mujeres que denunciaron las violaciones. Aunque ya se sabía que eran secuestradores, asesinos y ladrones de bebés y propiedades, y que estaban condenados a prisión perpetua, ella quiso que se supiera que, además, abusaban y violaban, algo que nada tenía que ver con la lucha patriótica contra la izquierda. En 2021, el Poder Judicial argentino condenó por primera vez a dos genocidas por abusos sexuales y violación cometidos contra prisioneras de la ESMA.

En el centro del relato, además del año y medio que estuvo secuestrada, están las críticas a la organización guerrillera Montoneros, a la que Silvia pertenecía en el momento de su secuestro; lo que hizo por la familia Lennie; las relaciones que tuvo antes y después de su cautiverio; la culpa por no haber podido criar a su hija; y el repudio que sufrieron las supervivientes, sospechosas de colaborar, de entregar: «Te secuestran, te torturan, te encierran, te violan, y cuando te liberan, te repudian, eres una apestada».

A pesar de esto, de las pérdidas, de las cosas que no ha podido hacer, que no ha podido ser, Silvia es una mujer llena de vitalidad, de amor, que disfruta de la vida. Una mujer que no ha querido vivir como víctima.

Recordando estas historias, tratamos de que estas tragedias no caigan en el olvido y permanezcan en la memoria. Estas historias atroces nos deberían hacer reflexionar sobre la capacidad del hombre para degradar a sus semejantes, para despojarles de su humanidad. No hemos aprendido mucho del pasado.

Verdad, justicia y memoria son las mejores garantías para el «nunca más». Nunca más al silencio.

