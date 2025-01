El hombre de la montaña

El divino Shennong descendió del Cielo con la única misión de encontrar a Yi Tal y despertarlo de su meditación. No era una figura imponente. El Celestial Benefactor de la humanidad, aquel que había enseñado los secretos de la agricultura a los seres humanos, parecía un vulgar recolector de hierbas medicinales, salido de lo más profundo de la montaña. Ahora bien, su mirada era la de un Inmortal. Los monjes, llenos de un reverencial temor, le mostraron la cueva donde el anciano de los muchos días, Yi Tal, se había recluido, para entregarse al ascetismo más profundo.

Meses antes de su confinamiento había hablado sobre la visión de Zhuang Zhou, durante la cual este sabio taoísta soñó que era una mariposa, pareciéndole, sin embargo, que no era tanto un hombre viéndose a sí mismo con alas, convertido en insecto; sino que, al revés, bien podría ser una mariposa soñando que se hubiera convertido en hombre. Yi Tal había tenido ocasión de reflexionar muchas veces sobre este episodio. Así, imbuido por el espíritu de la transformación, buscó él también la unidad con todo lo que existe. Primero experimentó el vacío entre las cuatro paredes de su celda; después fue reconcentrándose hasta tal punto sobre sí mismo, que las exiguas dimensiones del habitáculo se fueron agrandando, haciéndose las paredes semejantes a lienzos de murallas levantados por una extinta raza de gigantes. Más adelante, por artes misteriosas y desconocidas, Yi Tal, minúsculo como una partícula de polvo, se unió a la masa de aire encerrada en aquel espacio despoblado. Su mente se vaciaba, se separaba de todo su ser.

Al extraer a Yi Tal de la cavidad rocosa, siguiendo las órdenes del Divino Campesino, su estado de ausencia aún duraba. Tuvieron que devolverlo a la existencia cotidiana con gestos delicados, con rezos en voz baja, y empleando con suma diligencia las vibraciones que provocaba un mazo de madera aplicado contra un cuenco de metal. Shennong había extraído de un saquito que llevaba, un pequeño bloque con hojas de té prensadas; partió una trozo que pasó por un mortero él mismo, hasta convertirlo en finísimo polvo. Con voz suave hablaba al anciano de los mil años, al inspirado Yi Tal, que por fin abría los ojos.

-En tiempos no estaba tan extendido el cultivo del té, ni desde luego se le imponía un impuesto para enriquecer a los reyes. Tal cosa es contraria al tao. La humanidad desconocía dónde crecía planta tan maravillosa. Antiguamente, los simios de la jungla se encaramaban a las cumbres para recolectar la flor y las hojas que regalaban a los pobres mortales siguiendo mis órdenes. Esta planta medicinal no existiría sin los simios, sin la montaña, sin las nubes que abrazaron sus ramas. El té es una ofrenda que yo hice a la humanidad; y ahora tú, también, has de ser generoso y preparar para ella un nuevo regalo semejante a este jade líquido.

-¿Qué espera el Gran Benefactor de un limosnero taoísta como yo? Hace tiempo que vine a este monasterio, y dejé clavado en la puerta de mi celda un saco de cuero arrugado y sin nada en su interior, aviso evidente para que todo aquel que viniera, supiera que no aspiro a nada más que al gran vacío del No-Ser al que me encamino paulatinamente.

-Escucha, Yi Tal, sabio, poeta, hasta pintor y calígrafo que has sido. Aún no puedes regresar al valle oscuro del No-Ser de donde todo partió un día. Sábete que desde el país de Choson vendrá a buscarte un hidalgo al que he instruido en sueños. Querrá que seas el maestro de sus hijos, destinados a convertirse en varones ilustres. Entre ellos también habrá una niña, inteligente y buena. Muchos desearán que siga el destino oscuro de las siervas y de las esposas, pero mira bien que estando junto a ti, será tan grande como los dioses, pues desvelará los secretos de la vida y de la muerte. Tú, alma excelente, la enseñarás y te superará.

Dicho esto, el Divino Campesino se marchó sin dejar rastro. Aún quedaba té en los cuencos, cuando un noble llamado Heo Yeop se presentó ante Yi Tal. Descendió de su lujoso palanquín y lo saludó, tembloroso, con una profunda reverencia, pues venía a cumplir el mandato irrevocable de un dios.

