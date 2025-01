La claridad

La realidad nunca se muestra completa, aunque nos parezca que sí, sobre todo cuando el tiempo se detiene a base de repeticiones, y creemos ya saberlo todo de las personas con quienes compartimos la vida. Por el contrario, cuántas cosas se nos escapan. Cuántas cosas se perderán tragadas por el olvido definitivo. Muchas no dejan huellas y nunca las descubriremos. La memoria es tan frágil y caprichosa. Otras, sin embargo, permanecen visibles a la espera de que alguien les preste atención.

Reviso los cajones del escritorio de mi padre y descubro que escribía más de lo que pensaba. Recogía las migajas de los días. No se cansaba de clasificar papeles, fechar recuerdos, guardar cada pequeña cosa que tuviera algún significado, empeñado en poner orden en el mundo. Como aquello que decía Vladimir Nabokov sobre el encantamiento de la literatura y su intento de captar la textura interior de la vida para ofrecernos a los lectores una clase especial de conocimiento, un delicado sistema de equilibrios, un sentido hallado en la inspiración de un mundo observado con detalle. Es un consuelo en medio de tanta oscuridad.

Ni siquiera en la hora de la muerte, la vida pierde su fuerza creadora.

Él ya no está, la vida parece diferente, hay en el aire como un silencio nuevo, una calma procedente de los días en los que él no estará; pero es un silencio dulce, de culminación sólo provisional, acentuado por estas mañanas de viento que han terminado de deshojar los árboles y barrido el paisaje del cielo. La conversación nunca fue abundante ni bulliciosa, ni apremiante su presencia. Y así continuará, hecha de silencios, gestos pequeños, pensamientos que no están hechos para compartir, pero sí para tejer una trama invisible de sentimientos que nos mantienen unidos de una forma misteriosa.

Él era como los empleados del servicio municipal de limpieza, que trabajan de noche y que solo vemos si nos levantamos con las primeras luces del alba. Mientras nosotros dormimos, ellos se ocupan de dejar el mundo más claro, ordenado, habitable, listo para nuestro despertar. En estos días hemos brindado muchas veces por él, una vez en cada comida, y hemos bebido mucho vino, como a él le gustaba, para pedirle que no nos abandone del todo, para decirle que estamos tristes, pero felices.

Entre los papeles que encuentro en su escritorio hay uno arrancado de un bloc de espiral y doblado por la mitad. En él hay escrito, con tinta azul y caligrafía infantil y algo temblorosa, lo que quizá fue su último poema. En los márgenes flotan figuras extrañas, siluetas, como las sombras que ya le acechaban. Pero no es un poema de derrota, sino de victoria. No mira hacia el pasado, sino hacia delante, y termina con estos versos:

«Cuántas veces te soñé, te vi. / Eres luna de la noche oscura / y del día, la claridad».

