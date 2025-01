La memoria de los nietos

Crecieron sin referencias sobre la ausencia de sus abuelos, silenciada por familias que procuraban evitar las secuelas emocionales y el recuerdo de la severidad con la que fueron castigadas en uno de los periodos más dramáticos de nuestra historia reciente. Sin embargo, cada primero de noviembre se producía un discreto reencuentro cuando coincidían, bajo una estrecha vigilancia policial, en el recinto extramuros del camposanto de Espinardo, donde depositaban hermosos ramos de flores sobre la fosa en la que yacían los restos de sus seres queridos.

Con el transcurso de los años, algunos de aquellos nietos fueron conscientes de los motivos que aconsejaron adoptar tales cautelas durante el periodo dictatorial, pero, tras el inicio del periodo democrático, pudieron conocer la realidad histórica que marcó la vida de tantas personas. Para ello, fue esencial el hallazgo ocasional de restos documentales que, tras su depósito en el Archivo General, facilitaron interesantes investigaciones en las que se documentaban las circunstancias históricas vividas en Murcia desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la década de los cuarenta. En ellas constataron la persecución ejercida hacia quienes desempeñaron responsabilidades políticas contra el poder establecido, lo que suscitó en múltiples ocasiones su ingreso en prisión. Esta fue la «honorable» función otorgada a la hoy conocida como Cárcel Vieja, que, inaugurada en 1928 para 250 internos y 20 internas, en 1940 ya albergaba 1.974 presos y 168 presas que, hacinados, compartían celdas donde dormían apiñados sobre mugrientas colchonetas. Sus vidas eran castigadas por el hambre, que provocó el debilitamiento y las enfermedades de muchos internos como el tifus, la hepatitis o la tuberculosis que, agravadas por las condiciones de higiene deficiente, acabaron con sus vidas. Sin embargo, la ausencia de registros impide conocer el número de fallecidos por enfermedad, suicidios o malos tratos a los que eran sometidos. Sólo ha quedado testimonio de algunos presos que, afectados por una enfermedad con posibilidad de muerte cierta a corto plazo, eran enviados a su casa bajo la figura de «prisión atenuada». No obstante, existe constancia de 536 hombres y 16 mujeres que fueron fusilados por Consejo de guerra en las tapias del cementerio municipal de Espinardo, o en los propios patios carcelarios. Sin embargo, la ejecución de la pena máxima no era comunicada oficialmente a la familia, lo que impedía que tuvieran constancia de la muerte de sus seres queridos cuando iban a visitarlos a la prisión y el funcionario les informaba que «ya no estaba allí». La exhumación de la fosa común llevada a cabo en 1979, a instancias de los propios familiares, permitió trasladar los cuerpos conservados de 377 republicanos al panteón de «Caídos por la Libertad».

Esta cruel y aterradora historia aún palpita en la estructura de la Cárcel Vieja, razón por la que en 1989 fue planteada su demolición por parte del Ayuntamiento, si bien con la llegada del alcalde Ballesta, en 2015, se optó por la designación de un comité de «expertos» que plantearon un proyecto de rehabilitación, otorgando al conjunto un fin polivalente, entre ocio y cultura, quedando al margen cualquier contenido relativo a la Memoria Democrática. Aunque circunstancialmente con el cambio de Gobierno se realizó un proyecto para reconstruir la parte carcelaria, la reincorporación del PP al frente del Consistorio en 2023 incidió nuevamente en la reducción del espacio conmemorativo, propugnando su reducción a soluciones más vanguardistas, como videos-documentales y otras formas derivadas de las nuevas tecnologías. A ello se suma la contratación y el comienzo de las obras de rehabilitación, adjudicadas a una empresa por importe de 3,7 millones de euros, cuyas actuaciones están impregnadas de opacidad y oscurantismo, salvo el anuncio de destinar un importante espacio a la ubicación de restaurante, cafetería y terraza.

Frente a este demoledor proyecto, lo deseable sería que dicho espacio arquitectónico asegurara la divulgación de la historia de la prisión y la memoria de las víctimas. También que fueran conservados espacios emblemáticos, como el mantenimiento de la sección vis a vis, de contacto visual entre presos y familiares; la reconstrucción de la zona carcelaria del módulo este; la restauración del panóptico; y la conservación del único muro perimetral que queda en pie tras la destrucción de la mayoría de los mismos, bajo el lema «muros etéreos».

No obstante, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática publicó el pasado mes de julio el Acuerdo de incoación del procedimiento de declaración como Lugar de Memoria de la «Antigua Prisión Provincial de Murcia». A su vez, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha procedido a recabar la oportuna información al Estado, con el fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la preservación de los valores del lugar. Lo cierto es que de conformidad con lo establecido por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, se trata de un espacio de singular relevancia por su significación histórica, simbólica y repercusión en la memoria colectiva, así como expresión de la lucha de la ciudadanía por sus derechos y libertades frente a la represión. Motivos más que justificados para impedir cualquier actuación municipal que pretenda alterar una expresión excepcional de nuestro pasado, que debe ser un referente simbólico para las nuevas generaciones de aquellos hechos que nunca deben repetirse.

Suscríbete para seguir leyendo