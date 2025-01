López Miras y vivienda pública, una contradicción irresoluble

A ver, Fernando. No solo no has hecho «ni huevo», como se dice vulgarmente, en materia de vivienda durante todo tu mandato -ahí están los datos (176 VPO y 18 viviendas de promoción pública)-, sino que, además, presumes de ocurrencias como tu propuesta «pionera» de «vivienda asequible», una especie de Vivienda de Protección Oficial pero sin la protección pública que implica tal calificación y que, según tú, tiene «el objetivo de estimular la promoción de vivienda en suelos públicos para ampliar la oferta». Un híbrido que no es vivienda pública ni protegida.

La promoción de vivienda pública no necesita ser «estimulada», necesita voluntad política para ejecutarla, y eso es precisamente lo que te falta. Ya me dirás, si no, dónde están las 3.100 viviendas de promoción pública y los 2.000 apartamentos compartidos destinados a jóvenes que prometiste en la última campaña electoral.

Sin embargo, no te faltó voluntad política para reformar, en 2020, la Ley regional de Vivienda (6/2015), que te permitió, entre otras cosas, desprenderte de 650 viviendas públicas en régimen de alquiler social y renunciar a la gestión de próximas promociones al eliminar el Registro de Demandantes de Vivienda Pública, que, por otra parte, dado tu desinterés por el incremento del parque público de vivienda -dejaste sin ejecutar los 13,8 millones previstos en el PEV18-21-, tampoco te hacía mucha falta. La eliminación, en la misma reforma, del derecho de tanteo y retracto por la Administración en la transmisión de VPO, ahonda en el mismo sentido.

Luego está tu contribución a los Planes Estatales de Vivienda. Durante todo tu mandato no has puesto ni un euro en los programas de ayudas al alquiler o de adquisición de vivienda para jóvenes, mientras el Gobierno central ha aportado 20,7 millones en los dos últimos planes. Por no poner, ni siquiera contribuyes al programa de ayudas al pago del seguro de protección del alquiler, que también paga íntegramente el Gobierno central, con 200.000 euros anuales a través del PEV 2022-25, mientras tú solo has ejecutado 197 euros de estas ayudas en los dos últimos años.

Lo tuyo, Fernando, es una contradicción irresoluble. La vivienda pública y tú sois como el agua y el aceite. Así que nos vemos en las calles el viernes 31 para defender la ILP «Por el derecho a la vivienda en la Región de Murcia». Por cierto, no me digas que también has firmado.

