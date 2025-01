Hacia un nuevo modelo de gestión de la sanidad pública

De seguir así, dentro de poco no estarán al frente los y las mejores, sino los que mejor representen otros intereses.

Con los mimbres actuales, el sistema público sanitario es insostenible. Con 17 autonomías «peleando» entre ellas por atraer profesionales, con 17 modelos diferentes y con un Ministerio que quiere ponerle puertas a los grandes puentes que unen la sanidad pública con la privada, es imposible que el actual modelo no siga reventando costuras cada dos por tres.

Una empresa donde los subdirectores ganan más que los directores; donde las gerencias tienen que asumir el nombramiento de personas de su absoluta confianza y que, en muchos casos, no conocen; donde se permite que agentes externos tengan incluso más fuerza en las altas esferas políticas que el propio Consejo de Dirección de la sanidad pública; donde incluso hay liberados sindicales cobrando el doble que los propios equipos directivos, jamás podrá tomar las mejores decisiones.

Una empresa en la que uno elige no solo el área, sino hasta si el café lo quiere descafeinado; con leche, pero sin lactosa; con leche de avena; corto; largo; con un poco de canela; sin azúcar, pero con edulcorante -y todavía no hemos entrado en si lo quiere con coñac, anís o un asiático-, siempre tendrá problemas para atender al interés general por encima de todo.

Una empresa que cuando pide solidaridad y ejemplaridad, la respuesta que se obtiene es el derecho a la libertad, nunca podrá ganar por el camino de los argumentos.

Una empresa que se permite el «lujo» de gastar millones y millones de euros en liberados sindicales -muchos de ellos con compatibilidad para trabajar en la empresa privada-, con nueve áreas de salud en una región donde el lugar más lejano está a 55 minutos en coche; o que hay hasta cuatro personas colgando de una plaza -y cobrando el 100% de su salario-, nunca podrá ser eficaz ni eficiente, y tampoco sostenible.

Una empresa que tiene casi la mitad de la población activa en sus bolsas de trabajo, cuando en realidad apenas se hacen contratos al 2% de las mismas, no podrá jamás presumir de productividad.

Mientras alguien no ponga sobre la mesa el aprobar el «Libro Blanco de la Sanidad Pública en la Región de Murcia: Derechos, deberes y responsabilidades», estaremos abocados a una peor calidad en el servicio, y será entonces cuando ganen los que van pidiendo a gritos que la mejor manera de gestionar la sanidad pública sea desde la gestión privada.

Ojalá quien realmente decide estas cosas en palacio tuviera el coraje, la valentía y la lucidez necesaria de llamar a la consejería competente y les dijera: «Usted es el que manda, aquí le entrego el cuchillo y la carne, corte por donde quiera». Pero me temo que, como dice el dicho popular: «Donde hay patrón, no manda marinero». Si alguien quiere ponerle el cascabel al gato, cuenten conmigo, no «1,2,3», sino contar conmigo.

