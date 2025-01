El PP ha caído en la más absoluta irrelevancia internacional por su empeño en abrazarse al socialismo ya la agenda ‘woke’. No se conoce un partido más servil, manso y flojo a la hora de ejercer la oposición en todo el espectro político español. A veces, uno hasta duda si lo que realmente busca es convertirse en el nuevo Partido Socialista Obrero Español, que, a día de hoy, no tiene nada de español ni de obrero.

En lo único que se han esforzado hasta ahora es en hacer oposición a la verdadera oposición, es decir, oponerse a toda idea racional y de sentido común que aporta Vox, uniéndose al Partido Socialista en la estigmatización y el insulto constante hacia Vox y sus votantes. Algunos pensarán que es por puro complejo, que también, pero la realidad es que, ideológicamente, no se diferencian.

Se han esforzado tanto en mimetizarse con el PSOE que es difícil distinguir dónde empieza el uno y acaba el otro. Como ejemplo, basta ver que, en la Unión Europea, votan al unísono todas las políticas globalistas de la Agenda 2030. Y, en España, compiten para ver quién es más «progresista» de los dos. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Recientemente, Elías Bendodo, en el programa El Círculo Independiente, dijo que «quien representa hoy la moderación y el progresismo en nuestro país es el Partido Popular», o Cuca Gamarra, cuando afirmó antes de las elecciones nacionales que se sentía más lejos de Vox que del PSOE, o en sus recientes y muy inoportunas declaraciones antes de las elecciones estadounidenses, donde alababa a Kamala Harris «por revolucionar la política».

Todos estos posicionamientos izquierdistas les han dejado en la más absoluta irrelevancia internacional. Prueba de ello es que el único político español invitado a la toma de posesión de Donald Trump ha sido Santiago Abascal, a quien hemos visto codeándose con líderes de la talla de Javier Milei, Giorgia Meloni o Eduardo Bolsonaro, líderes mundiales a los que les une la lucha por la libertad y la soberanía de las naciones. Les une, además, la defensa de los valores tradicionales, siendo la familia y la libertad del individuo el pilar donde todo se apoya.

Soplan nuevos vientos de cambio. Se está formando una fuerte alianza internacional con el objetivo puesto en la vuelta a la senda del sentido común.

Mientras tanto, en España, el «supuesto líder de la oposición», Alberto Núñez Feijóo, ha prometido recientemente a Ursula von der Leyen que asumirá y dará continuidad a las políticas y compromisos de Pedro Sánchez con la UE. Esas mismas políticas que han destrozado nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra pesca y nuestra ganadería, políticas que están creando paro y miseria en España y en toda Europa.

El Partido Popular ha comprado toda la mercancía averiada de la agenda ‘woke’ que el socialismo les ha vendido, desde la ideología de género hasta la locura climática, pasando por una política de fronteras abiertas donde financiamos y mantenemos a personas de las que no conocemos su pasado ni sus antecedentes penales. Ambos partidos se afanan en hacer nacionalizaciones masivas de inmigrantes ilegales, una locura que crea inseguridad en las calles y genera una injusticia con respecto a los habitantes de nuestro país, quienes han sido abandonados en los peores desastres naturales, como en el caso del terremoto de Lorca, el volcán de La Palma o la dana de Valencia.

Un Partido Popular que actúa como el mejor y más fiel lacayo del Partido Socialista, al que, pacto tras pacto, le han dejado adueñarse de todas las instituciones: el reparto de comisiones en el Congreso de los Diputados, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Gobierno de Europa, el Tribunal Constitucional o la Junta Central Electoral.

Desgraciadamente, el PP no es el cambio, sino la continuidad del PSOE, además de un obstáculo para acometer las reformas que España necesita. Han vivido muchos años engañando a sus votantes, diciendo una cosa y haciendo la contraria. A estas alturas, su palabra ya no vale nada. Han perdido toda credibilidad y toda relevancia, que es lo que pasa cuando te mueves por modas y no por valores.

Pero todavía hay esperanza. España está despertando, especialmente la juventud, que no se deja engañar fácilmente. Están inoculados frente al virus de la desinformación de los medios de comunicación tradicionales, subvencionados con dinero público. Los jóvenes ven su futuro cada vez más negro y tienen claro que aquellos que les han llevado a esta situación no van a sacarlos de ella. Por eso, la mayoría de jóvenes españoles votarían hoy a Vox.

