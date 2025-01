El AVE Alicante-Murcia no es el AVE con Madrid, es un tramo del Corredor Mediterráneo

El AVE en el tramo Alicante-Elche-Orihuela-Murcia no es del corredor con Madrid, es el Corredor Mediterráneo para ir y venir a Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Almería -o Granada- y Cartagena cuando esté concluido, pero la conexión directa con Albacete y Madrid está claramente recogida en los anexos I y II del Pitvi, con su ejecución entre los años 2012-2024. Iniciamos el año 2025 y no solo no se ha realizado ni la obra ni el proyecto, si no que ni siquiera está programada presupuestariamente su ejecución, como puede constatar en el mapa del Ministerio de Fomento:

Mapa sobre el Corredor Ferroviario Mediterráneo. / Ministerior de Fomento

La realidad de la Región de Murcia hoy es consecuencia de lo que hicimos ayer, lo que nos enseña que el futuro que queremos hemos de construirlo ahora, desde el diálogo y el consenso, y evitar que las decisiones de otros condicionen el futuro de Murcia y sus ciudadanos. Es un hecho constatado que ni el enfrentamiento ni los silencios resolverán la difícil situación en la que se encuentra la Región, solo desde la negociación y el acuerdo será posible resolverla. Por ello, es fundamental la suma de los esfuerzos y el compromiso de todos para que las infraestructuras puedan hacerse realidad.

Estudios del Ministerio de Fomento ya recogían la conexión directa Murcia-Cartagena y el aeropuerto -fundamental para la conectividad de toda el área de Cartagena y el área metropolitana de la Región- así como la conexión directa con Albacete y del Corredor Ferroviario Mediterráneo hacia Lorca, donde se bifurca en líneas mixtas de pasajeros y mercancías hacia Almería y Baza-Granada (anexos I y II del Pitvi,2012-2024), evitando que los trenes de mercancías pasen por la estación soterrada del Carmen.

Por lo que el problema no son las frecuencias, sino el que no se cumpla el Plan de Infraestructuras del Pitvi, conectando directamente la Región con Madrid, a través del Corredor Ferroviario Cartagena-Murcia-Cieza-Albacete, desdoblándolo y electrificándolo en ancho europeo para pasajeros a 250 km/hora, y con un tercer hilo para las mercancías.

La conexión directa de la Región de Murcia con Albacete y Madrid siempre estuvo en los estudios desde el año 1989, en que el programa «Med Plus Red futura de trenes de Alta Velocidad en las regiones mediterráneas» ya recogía la conexión directa de Murcia con Albacete y Madrid.

Para cambiar la actual situación se firmaba el 6 de marzo de 2020 un acuerdo suscrito por Croem, sindicatos (UGT y CC OO) y Ferrmed y que contó con el respaldo del Consejo Económico de Social de la Región (CES), así como el de los principales colegios profesionales de Murcia y los partidos políticos PP, Ciudadanos y Vox, y que fue remitido al presidente del Gobierno de España.

El corredor ferroviario para las mercancías sigue parado en Monforte y debe continuar en paralelo a la A-7, según el estudio publicado por el Ministerio de Fomento el martes 8 de noviembre de 2011. ADIF, según la información que hemos conocido, pretende que el corredor ferroviario para las mercancías del mediterráneo continúe desde Monforte al puerto de Alicante y hacia la Región y Andalucía, que lo haga por la actual línea pasando por el túnel de Elche y, al llegar a San Isidro, incorporarlo a la actual línea de Alta Velocidad, conformar una línea en ancho internacional y un tercer hilo para el ancho ibérico, lo que conllevaría que el ferrocarril de mercancías pasara por la estación soterrada del Carmen, lo que en ningún caso puede, ni debe, ocurrir.

Ante esta situación, se precisa que el Gobierno regional se implique plenamente y, con el apoyo de empresarios y sindicatos, recuperar el trazado del corredor ferroviario de mercancias en paralelo a la A-7, y como siempre se planteó, con doble corredor desde la frontera hasta Algeciras. Es absolutamente prioritaria la restitución de las cercanías con Lorca con la máxima urgencia, al igual que con Cartagena y Albacete. Esta penalización a la Región está conllevando importantes costes tanto en el movimiento ciudadano como en la actividad productiva.

Programar el futuro precisa de la suma de todos los esfuerzos, y para conseguirlo el presidente López Miras debería convocar a líderes de partidos políticos, empresarios y sindicatos para, desde el consenso, conseguir la realización de las infraestructuras y un plan de actuaciones para poder hacer realidad el pleno desarrollo de la Región, y poner en marcha una apuesta estratégica para la atracción de inversión y talento.

Suscríbete para seguir leyendo