La unidad del 55%

Ganó Francisco Lucas, ¡oh, qué sorpresa! entiéndaseme la ironía. Pero con una oposición del 45%, que se dice pronto. A efectos políticos, se trata de un empate técnico. Y esto, aun descontando la presión del aparato, el deslizamiento por las inercias, la pulsión de lo establecido y, sobre todo, la transmisión de que la opción mayoritaria respondía a la inspiración de Ferraz. Quiere esto decir que tras el breve paréntesis de la copa de cava, el trabajo de Lucas comienza ahora. Y tiene como horizonte el 8 de febrero, cuando se celebrarán las asambleas locales para la elección de delegados al congreso regional del partido.

El test de la unidad

Lucas afrontó las primarias con dos lemas: renovación generacional y unidad. El primero parece cumplido si, parafraseando a Flaubert, proclama: «La renovación generacional soy yo». Pero el segundo, la unidad, no se ve por ningún lado. El test de las primarias ha servido para constatar que el PSOE murciano está partido por la mitad en cuanto a su ideal de liderazgo.

El ya nuevo secretario general no habló de unidad a futuro, sino que presentó sus avales como ejemplo de ser el portavoz de ese estandarte. Lucas representaba la unidad porque lo apoyaban la secretaria de Estado María González Veracruz, hasta ahora excluida de la mayoría orgánica; la senadora Inma Sánchez Roca, quien había amagado con presentar candidatura, y algunos otros caídos por el puño y la rosa en etapas anteriores, figuras ya sin respaldo. Quería evidenciar así un cambio de actitud frente al enroque que había caracterizado la etapa de Pepe Vélez, por otro lado, una de sus bases. Con esto le bastaba para significarse como el adalid de la unidad, pero al cierre de las urnas el pasado domingo había un 45% de militantes que no se acomodaban a ese concepto. Es decir, el trabajo por la unidad verdadera empieza ahora, y ahí es donde se verá la capacidad de liderazgo de Lucas, así como su sinceridad y su habilidad. Porque lo tiene todo por hacer en ese capítulo.

Victoria concentrada

Y más, si los resultados se analizan en detalle. Porque si el 55/45 porcentual es gráfico, los datos por territorios demuestran que, a grandes rasgos, Lucas ha ganado gracias a su propia macroagrupación de Murcia/Marjales (148 votos a 8) y la Sur de Cartagena (260 a 7), de Manuel Torres, lo que denota votaciones en bloque que apenas dejan unos mínimos restos para Diego Conesa, sin duda sus propios interventores más algún despistado o el típico gracioso que pasaba por allí. Es cierto que ocurre a la inversa en Los Alcázares (134 a 3, esta vez a favor de Conesa), pero en esa localidad hay un liderazgo real y efectivo que se traduce en resultados electorales coronados con la alcaldía.

No obstante, en el municipio de Murcia, donde Lucas es todavía secretario general, el triunfo de éste se produce por la mínima en agrupaciones muy significativas, como Suroeste (5 votos de diferencia) o Puente Tocinos, la de la diputada Lola Jara y el exalcalde José Antonio Serrano (4), y pierde en Campo de Murcia (6 a 20). En cuanto a Cartagena, de entre las seis agrupaciones se produce un empate a tres, si bien, como digo, la de Torres contribuye decisivamente a decantar el resultado regional por el número de votos, aunque el tirón electoral del PSOE en esa plaza es testimonial.

Hay otros apuntes significativos, como el de Santomera, donde Sánchez Roca, exalcaldesa y senadora, que retiró su candidatura en favor de la de Lucas, solo se impone por cuatro votos de diferencia (33 a 29). Por lo demás, en las localidades del Noroeste y el Mar Menor gana Conesa, así como en Molina de Segura y Alcantarilla, cuarta y quinta ciudades de la Región, más Totana, localidad del actual presidente del partido, y otro racimo de enclaves medianos y pequeños, entre éstos algunos con cero votos para el ganador. En cuanto a núcleos importantes, quedan para Lucas Lorca (territorio Veracruz), con una diferencia de 56 papeletas, y el Altiplano. Como baremo cualitativo, Conesa ha ganado en siete localidades con alcaldía socialista, mientras Lucas lo ha hecho solo en cuatro.

El espolvoreo de estos datos no viene a restar valor al triunfo de Lucas, sino que expresa la tarea que tiene por delante si pretende, como dice, construir la unidad del partido. La vertebración territorial en torno a su liderazgo es desigual, sus apoyos están excesivamente concentrados, y algunos, ojo a la cuestión, van a condicionar una verdadera reactivación electoral, pues adquiere una deuda que paralizará cualquier intento de sanar liderazgos locales amparados en la artificiosidad de aparatos a medida, caso Cartagena, por ejemplo.

Conesistas sin Conesa

La próxima etapa, como digo, es el 8 de febrero. Si la elección de delegados para el congreso, fijado en los días 1 y 2 de marzo, reproduce los resultados de las primarias, Lucas deberá integrar en su futura ejecutiva al 45% que no lo ha votado. De no hacerlo, faltaría al principio de unidad que viene predicando. Y antes de esto, deberá empezar por dar cabida a los tovaristas de González Veracruz, cuyo decisivo apoyo en las primarias no se supone gratuito. Si aspira a diseñar una dirección operativa no debería pasar de la veintena de personas, pues en otro caso no habría reunión que soportara la intervención, por breve que fuera, de cada una de ellas.

En este camino, que puede adivinarse que consiste en captar a conesistas, pero sin Conesa, parece claro que su primera tarea será la de intentar atraer, en primer lugar, a los siete alcaldes fuera de su control. Después, a los secretarios generales de las agrupaciones en que ha perdido, así como también indagar en aquellas en las que, a pesar de haber ganado, Conesa ha obtenido un resultado equilibrado. Y, en último extremo, conectar con aquellos que, aun sin cargos principales en las ejecutivas locales, son activistas capaces de mover el voto. Es un trabajo duro, pues la impresión que uno ha percibido a lo largo de esta semana es que la lealtad a Conesa de quienes le prestaron su apoyo permanece inalterable: ese 45% no invita a una rendición sin condiciones.

Podría empezar la casa por los cimientos y llamar a Conesa para establecer una negociación que lo incluyera como activo de futuro, pero esto no entra en los cálculos de Lucas a la vista de que no lo ha hecho de inmediato, al menos como gesto congruente de su proclama de unidad. Y es que resulta muy difícil administrar un triunfo, aunque haya estado al borde de lo precario, pues quienes han contribuido a la victoria se suelen mostrar remisos al reparto del pastel. Pero integrar simbólicamente a algunos conesistas, si se dejan, ladeando al margen a Conesa significaría repetir el error que en su día cometieron Pepe Vélez y el propio Conesa, y por extensión también el propio Lucas, al despachar a González Veracruz y simbolizar una falsa integración con la colocación de su mano derecha, Emilio Ivars, en las listas autonómicas. Recordemos que aquello salió mal.

Sin duda, Lucas, que no nació ayer para la vida política, está al tanto de estas cosas, pero el factor humano juega también sus bazas. La evolución del PSOE a lo largo de los últimos años ha ido dejando sus rastros de caracol y aunque, unidos por el sanchismo, el nuevo secretario general y González Veracruz han echado pelillos a la mar, hay incompatibilidades manifiestas entre ésta y Conesa. No los veo en el mismo banco.

Otro horizonte de primarias

Aparte, hay que observar el proceso de hoy con la vista larga de unas futuras primarias para optar a la candidatura a la presidencia de la Comunidad autónoma, pues no es automático que esa función corresponda necesariamente al secretario general. Estamos viendo que en la Comunidad Valenciana, Andalucía o Aragón se ha despejado fácilmente el paso a ministras del Gobierno, pero esto es así porque quienes podían hacerles frente carecían de respaldo probado. En Murcia, sin embargo, el candidato alternativo tiene en su mochila el 45% del voto de la militancia, de modo que mantener en activo a Conesa puede significar demasiado riesgo para un futuro diseño de candidaturas sin oposición a la Comunidad y al ayuntamiento de Murcia de Lucas y Veracruz, o viceversa.

En resumen, se trata de desactivar el 45% con el menor efecto para el 55% triunfante (añadir sin reducir) y, de paso, apagar a Conesa. Labor delicada, pues algunos líderes locales con excelente predicamento como Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, tal vez se muestren resistentes a sumergir una cota tan alta como la alcanzada en pro de una unidad ficticia que solo contribuiría a aplazar una vez más las fracturas estructurales del PSOE murciano.

De cómo se resuelva la integración dependerá también el proceso siguiente al congreso, es decir, la renovación de las direcciones locales en sus distintos cónclaves internos: si el 55% frustra una relación equilibrada en la dirección regional podría producirse un mayor anclaje de la disedencia en aquellos lugares que estas últimas primarias han desvelado. Será interesante constatar cómo se resuelve la sucesión obligada de Lucas en la secretaría general de la capital: si se apostará por una solución puramente orgánica (pongamos que Carmen Fructuoso) o si será por fin la oportunidad de Gino Ruiz Maciá, actual portavoz municipal, que ya ha hecho la mili socialista tras desembarcar desde Podemos y que en esta primarias ha adoptado la posición ‘correcta’. Y veremos también si se producen cambios en la portavocía del Grupo Parlamentario, pues si la estrategia de oposición sigue en manos de Pepe Vélez todo este proceso acabaría siendo un homenaje al príncipe de Lampedusa.

El lema de Lucas era ’unidad’. Pero la unidad no estaba completa en su candidatura, pues faltaba un 45%, que se dice pronto. Ahí lo tiene, a ver qué hace con él, pues solo la ‘unidad de los nuestros’ no es la unidad.

