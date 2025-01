Si la fantástica Simone Biles tuviera que ejecutar como ejercicio gimnástico un saludo nazi, no habría sido capaz de hacerlo tan de 10 como lo hizo Elon Musk. No es que se asemeje a un saludo nazi, no se lleva la mano al corazón y luego lo ofrece al público y se pueda confundir con un saludo nazi. Es que, en tempo, ángulo, rigidez y fuerza, es un saludo tan nazi como el hecho por el mismísimo Adolf Hitler. Ténganlo claro y no se llamen a engaño, por más que tengan renuencia de llamar fascista a eso, comprensible dado el desgaste de la palabra.

Detrás de esa polémica se agazapan una serie de cosas que son bastante más graves, serias e interesantes que el mismo hecho del saludo romano. La misma excusa de que es un saludo romano es síntoma de ese mismo nazismo que se pretende ocultar, pero no mucho tampoco, porque es la razón por la cual el fascio italiano, en una autoinventada historia de la Antigüedad basada en una película italiana de 1914 sobre las guerras púnicas, adoptó ese mismo gesto, que no es más que una equivocada interpretación de una llamada al silencio por parte de los oradores reflejada en las estatuas.

Precisamente, las estatuas clásicas, las de blanquísima carne marmórea, son las que dan origen a la denominación de raza blanca. Es ese idealizado pasado donde todos los que lo evocan se creen patricios, tribunos, cuestores o comandantes de Roma con una vida fácil, como los encerrados en el manicomio que se creían reencarnaciones de Napoleón, Cleopatra, Hernán Cortés o Julio César, cuando seguramente en las pasadas vidas, si las hubo, fueron más bien esclavos o murieron en condiciones penosas a una temprana edad. No es crueldad, es simple estadística.

Sin embargo, hay quien no lo quiere ver, y la realidad le va a dar, con la mano abierta, un guantazo que vamos a recibir todos colectivamente por parte del imperio al que adoran con la contorsión de sicofantes, que en román paladino es lameculos. En medio de todo ese debate sobre si Elon Musk estaba haciendo el saludo o rezando al Niño Jesús, Donald Trump se ha descolgado con una serie de declaraciones sobre España, amenazando con aranceles que ya nos hicieron pupa en su primer mandato y que demostraron, además, que no tiene ni idea de dónde estamos, ni necesita saberlo tampoco.

En la próxima manifestación agraria, quizás motivada por la crisis creada por esos mismos aranceles, alguien pudiera demostrar con qué fuerza ha de ir ese saludo romano a la cara de algunos de los que ahora aplauden a Trump. Eso no va a suceder, porque estamos en contra de la violencia, por supuesto, pero pedirles cuentas en las urnas a quienes claman defender a España mientras callan servilmente cuando la atacan quienes dicen ser sus amigos, estando ellos invitados de cuerpo presente, en Washington, por ejemplo, es una manera de que, en esa ensoñación preciosísima de volver a la antigua Roma, no nos toque el papel de esclavos de una raza pretendidamente superior que, vaya, resulta que no somos nosotros.

