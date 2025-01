Qué pesados con Sánchez

AMENAZAS. Trump ha dicho que en España se gasta muy poco en armas y en el resto de Europa igual, y que hay que invertir más dinero en el tema. Nosotros gastamos el 1.5 del PIB y la media de Europa está en el 2. Dice que hay que llegar al 5. Y, como el que no quiere la cosa, ha añadido que, por supuesto, ese incremento de compras de armamento debe hacerse a empresas norteamericanas, y que, si no lo hacemos así, nos subirá los aranceles a nuestros productos hasta las estrellas y más allá. Simpático, el tío.

HASTA EN LA SOPA . Yo no sé ustedes, pero yo estoy absolutamente harto de escuchar la palabra ‘Sánchez’ a tanto político de la Oposición. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta, al igual que yo, que pase lo que pase en España la culpa la tiene Sánchez, y a lo mejor es así, qué sé yo, pero es una verdadera pesadez verlos siempre con Sánchez en la boca. ¿Por qué no se meterán con los ministros? Hay algunos miembros de este Gobierno a los que no se les ha nombrado nunca. De hecho, es que ni se los conoce. ¿ustedes saben quién es Pablo Bustinduy?, ¿y Elma Saiz?, ¿y Sira Rego?, pues son ministros. ¿Por qué los del PP, los de Vox, los de Junts, etc. nunca nos hablan de Sira Rego, que según acabo de ver en Google, es ministra de Juventud e Infancia?, fíjate tú, la pobre mujer, que nadie se acuerda de ella, ni para bien, ni para mal.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la presentación del último informe del Observatorio de la Emancipación. / Agencias

PORSINECESITAAYUDA. Ana María Arenas ha sido nombrada Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. Entre sus competencias está la vigilancia de las ramblas que vierten en el Mar Menor. Supongo que ella ya lo habrá visto, pero, si no es así, tendría yo mucho gusto en acompañarla a la desembocadura de la rambla de El Albujón en el Mar Menor, entre Los Urrutias y Los Alcázares para que vea lo que sale por allí, y esa kilométrica mancha blanquecina que se extiende en el agua frente a la orilla. También podría acompañarla a un paseo por la Sierra Minera, donde creo que ya están haciendo intervenciones para evitar el arrastre de metales pesados por las lluvias, después de siglos de vertidos también en el Mar Menor. Desde luego, trabajo tiene por delante.

MEZCLADESENSACIONES. Todavía recuerdo la reacción de un amigo al que llevé a ver la desembocadura de la rambla de El Albujón. Cuando la vio, exclamó: ‘¡Qué asco, y qué pena, joder!

COMPRA. Una mujer de unos sesenta años en una tienda de ropa, de rebajas, enseñándole a la dependienta un camisón rojo de seda con encaje, en su percha, con una sonrisa algo pícara: ‘¿Tendrás uno de estos de mi talla?’

PORSIACASO. Escucho en la radio unas preguntas que una periodista del programa de la Sexta El Intermedio le hace a nuestro presidente Fernando López Miras en la feria de FITUR. La primera es: ‘¿Se hace usted la maleta o se la hacen?’ Él responde que es un hombre soltero y que se la hace él. Luego le pregunta que qué ha puesto en el equipaje, y él, con muy buen humor, le dice: ‘Bastante ropa interior porque en Madrid nunca se sabe’. Queda divertido y espontáneo.

Fernando López Miras encabeza la expedición del Gobierno regional en Fitur. / CARM

CRISISENELCAMPO. Conviene que algunos se enteren bien de lo que ha declarado la plataforma independiente SOS Rural sobre la falta de personal joven en la agricultura. El 70% de los trabajadores de este sector estarán jubilados en 10 años, es decir que tienen 60 años de media. A los jóvenes de nuestra Región no parece interesarles esta profesión, así que, si no se ponen los medios oportunos, desaparecerán las explotaciones agrarias, sobre todo las pequeñas. Y las grandes siguen funcionando porque la absoluta mayoría de los trabajadores son inmigrantes.

ES NECESARIO. Una mujer mayor con su marido a otra pareja similar, en la calle: ‘Si quieres que te salgan buenos de verdad, a los michirones hay que ponerles un pellizco de sobrasada. Es muy importante’.

SERIE. He empezado a ver la serie El agente nocturno. Está bien, oiga. Los guiones son ágiles y movidos, tiene todo lo que suelen tener este tipo de series de policías, espías, asesinos y políticos más o menos corruptos, es decir, tiros, persecuciones, traiciones, muertos de diversos modelos, enamoramientos de los protagonistas, etc., pero mejor hecho que en otras parientes de ésta. El actor protagonista no es muy bueno, pero ahí está haciendo lo que puede, el muchacho, con sus músculos. Ella es mucho mejor. Hay dos temporadas.

