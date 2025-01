Murcia 1200, ¡qué por nadie pase!

Encendido del pebetero conmemorativo del Murcia 1200 con personas disfrazadas de Alfonso X, Salzillo, Ibn Hud y el cardenal Belluga. / Israel Sánchez

Hace unos meses, la ciudad de Murcia iniciaba la cuenta atrás para la celebración de un aniversario muy especial: en 2025 se cumplen 1.200 años de la fundación de la ciudad. Aquella cuenta atrás se materializó en un evento algo confuso en su planteamiento: un concierto de música sefardí, una cuenta atrás en una pantalla led y música de Queen, muchos «cobetes» y terminando con una pinchada de electrónica al más puro estilo rave de Año Nuevo. Esta previa no traía nada bueno, o al menos eso pensé, y no me equivocaba.

El pasado domingo se encendía con una antorcha «el fuego del 1200» en la puerta del Ayuntamiento de la ciudad de Murcia. Hay que ser muy hortera para proponer este acto y poner al alcalde y a unos señores caracterizados de Ibn Hud, Alfonso X el Sabio, el cardenal Belluga y Salzillo acompañados de pajes y una orquesta a escenificar semejante bochorno. Ya que tiraron con esta brillante idea de encender un pebetero, podrían haberle dado una ballesta con una flecha al alcalde y hacerlo más épico.

Antes de continuar dándoles la opinión que nadie me ha pedido sobre este despropósito sin sentido de eventos que celebran aún no sé muy bien el qué, me pregunto, ¿por qué Abderramán II ha sido eliminado de la historia cuando fue el fundador de la ciudad de Murcia? Es curioso que desde el Ayuntamiento quieran contar lo que les apetece, por qué poner en valor nuestros orígenes islámicos, ¿incómoda? ¿Qué nos avergüenza además del gran solar de San Esteban? Abderramán II fomentó las ciencias, las artes y la economía, y puso las bases para la época de esplendor de Al-Ándalus frente al estancamiento de la Europa cristiana, pero aquí preferimos a Alfonso X el Sabio, al cardenal Belluga y a Salzillo, por lo que sea.

Pero solares y reinterpretaciones de la historia aparte, si te gustó el pebetero y el fuego del 1200, no te lo pierdas, pero a las 12.00 de la mañana en el reloj del Ayuntamiento suena La Parranda, y no se lo van a creer, pero esto también es por el aniversario de la fundación de la ciudad. El 1200 también ha patrocinado un partido de fútbol del Real Murcia hace unos días, y yo vivo con miedo de salir a comer y al pedir la cuenta que el ticket venga también con el logo del 1200, o que me aparezca Alfonso X o el cardenal Belluga por alguna calle. Porque aquí el criterio histórico, volver a las raíces, tener un plan estratégico y apoyarnos en las tres culturas que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia como ciudad, no interesa. Le hemos puesto luces led a un solar lleno de ruinas y no hemos sido capaces de cuidar y restaurar en 15 años, ¡no sé de qué me sorprendo! Cualquier evento, da igual lo que sea -quizás hasta la comunión de tu prima-, puede estar dentro de la programación del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad.

Y llegó Fitur, había que presentar en la capital de la libertad, Murcia 1200. Los asistentes no lo olvidarán nunca, algo más de dos horas escuchando a Ibn Hud, Alfonso X el Sabio y Salzillo, recitando. ¡Que por nadie pase! Definitivamente, no hay nadie al volante, no hay rigor histórico ni estrategia creativa, cultural o turística. Lo que sí hay es mucha caspa, ranciedad y ningún gusto estético. Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, miedo me da la foto la próxima semana en Zarzuela del «comité organizador» de Murcia 1200 junto al rey Felipe VI.

Todos los actos programados por el comité Murcia 1200 son únicos, épicos, lo nunca visto, como la última encuesta del Cemop, que da la mayoría absoluta al PP en la Región mientras se desploma el PSOE y sigue subiendo Vox. Como la izquierda siga sin darse cuenta de qué necesita esta Región, 1.200 años es lo que va a durar el PP en el Gobierno en la Región de Murcia.

¡Que siga la fiesta!, Abderramán, perdónalos, no saben lo que hacen.