¿Qué nos dice la encuesta del Cemop? | Una región muy rara

Las encuestas del Cemop son un instrumento analítico de gran interés para conocer cómo funciona la mente colectiva en una comunidad autónoma tan extraña como la nuestra. En los trabajos demoscópicos dedicados a analizar la intención de voto es más interesante analizar las tendencias consolidadas a lo largo de los años que centrarse únicamente en los datos de una de las oleadas, como si estuviéramos en una foto fija. Desde esa perspectiva, lo que nos dice el instituto de opinión de la Universidad de Murcia es que el Partido Popular va a poder seguir gobernando en Murcia a medio y largo plazo, puesto que la izquierda sigue acusando un descenso progresivo incluso después de 30 años de gobiernos de su principal rival político.

Es cierto que en 2019 el PSOE se impuso en las elecciones regionales superando en un escaño al PP. Como también lo es que el centroderecha se presentaba dividido en tres siglas distintas, razón por la cual tuvo que ahormar un Gobierno de coalición. Pero ni siquiera aquel año de la victoria izquierdista, con Diego Conesa encabezando la candidatura del PSOE, hubo un cambio de timón político, porque la derecha sacó 26 escaños y la izquierda 19. Cuatro años más tarde, el reparto de escaños fue de 15-30 y, según el Cemop, si hoy se celebraran las elecciones, PSOE y Podemos (o como se llame el siguiente invento de la ultraizquierda) obtendrían 12 diputados por 33 entre Vox y el PP. Esto, insistamos en ello, después de 30 años de gobiernos populares, la mayoría de ellos con mayoría absoluta.

¿Qué está pasando aquí? Pues que la gente igual no está entusiasmada con el PP, pero es que mira lo que hay enfrente y prefiere seguir con el sistema conocido, a pesar de que su ejecutoria en términos de bienestar ciudadano no sea precisamente envidiable. Harán mal desde la izquierda en seguir abonando la teoría de que los murcianos son idiotas y por eso votan al PP. Más bien deberían analizar cómo es que siendo tan malos los populares, los socialistas no consiguen darle la vuelta a la tortilla treinta años después.

Pero concedamos a la izquierda que Murcia es una región muy rara. No de otra forma puede entenderse que el 75% se declare preocupado por la emergencia climática (un concepto meramente político y no científico) y, en cambio, solo el 30% lo esté por la situación política y económica de la Región de Murcia. En este último caso, resulta que si preguntas a los murcianos por la situación política o económica a escala nacional el porcentaje de los pesimistas crece ostensiblemente, como si lo que pasa en la región y en el resto de España no tuvieran ninguna conexión.

Los responsables del Cemop han decidido titular este barómetro de invierno como el de la emergencia climática, un concepto intencionado que pretende recoger la opinión de los ciudadanos sobre un hecho que, en realidad, no es tal. Es decir, no está demostrado en absoluto que el cambio climático esté provocando mayores catástrofes por eventos atmosféricos masivos, pero si pides opinión sobre la emergencia climática en relación con la DANA que arrasó parte de Valencia, estás induciendo a los ciudadanos a establecer una conexión que está muy lejos de haberse demostrado. La incompetencia de los políticos inútiles que dejaron morir a más de doscientas personas por su brutal ineptitud debe ser una cuestión secundaria entonces, algo que habrá llenado de orgullo y satisfacción a los responsables de la catástrofe. Total, si estas cosas son culpa de la emergencia climática, ¿qué podrían haber hecho ellos para evitarlo, pobres mortales?

Todo ello nos permite concluir que la Región es lo que quiere el PP que sea. No solo porque lo dice el Cemop sino porque, cuando hay elecciones, ese sentimiento global se reproduce milimétricamente en el resultado parlamentario. López Miras se jubilará de presidente de Murcia si lo estima conveniente porque, como decían de Felipe González en sus buenos tiempos, su sucesor está todavía en la escuela infantil.

