¿Qué nos dice la encuesta del Cemop? | Profundo agradecimiento

Directamente, la última encuesta del Cemop no revela nada nuevo: se mantiene la tendencia y el PP murciano celebrará con casi total tranquilidad sus 30 años ininterrumpidos gobernando. Así que la Región disfrutará de unos fastos de aniversario dignos de la efeméride. Queda la incógnita de si los actuales prebostes tendrán imaginación suficiente para organizar celebraciones que sorprendan en algo a los ciudadanos: es tal la cantidad y recurrencia de fiestas oficiales organizadas por el poder murciano que se hace cada vez más difícil aventurar si será capaz de sorprender de nuevo... aunque sea por lo casposo de los eventos.

También desde la contemplación directa del sondeo Crespo-Escribano, la salvedad de que Vox se mantiene estable en su tendencia al alza no preocupa realmente ni a unos ni a otros. Todos en Murcia saben que es mínima, de matiz, la diferencia entre que gobierne la farfolla de los de López Miras o el trumpismo perullo de los de Antelo: reside en si se golpeará a la inmigración «ilegal» con látigo más corto o más largo. Y un eventual Gobierno bipartito, como ya hubo, solo acentuaría el tinte ultraliberal de los unos para no verse desbordados a la derecha por el extremismo de los otros. Lo que no quiere decir, como la praxis corrobora desde el principio de siglo, que los «populares» en solitario se vean impelidos a gobernar desde el centro dialogante y respetuoso de los pilares del estado de bienestar.

Colateralmente, sin embargo, la última ronda oficial de opinión constata el fracaso como alternativa de la ya viejuna «Operación Vélez» y la incapacidad del PSRM de romper el círculo vicioso que aparentó quebrarse con Diego Conesa hasta que este decidió ‘motu proprio’ defenestrar la esperanza con su ahora reprochada «espantá», mientras el núcleo duro del partido parece optar por la autodefensa con la clásica ‘testudo’ romana. También, más allá de lo colateral y rayano en el extramuros, Podemos/Sumar/IU/Verdes y demás se ratifican por incapacidad y decisión autónomas en su condición de Micronesia tan lejana como la de los Mares del Sur, sin copiar su funcionamiento de estados federados.

¿Qué queda o refleja entonces, una vez más, el resultado demoscópico de marras? Primero, las elecciones se ganan por demérito del contrario –salvo contadas excepciones–. Segundo, las encuestas, también. Tercero, más vale malo conocido que bueno por conocer: exégesis del pensamiento (?) reaccionario. Y cuarto: profundo agradecimiento, quizá escrito en versales, dado el nivel de tal sentimiento que se registra entre los murcianos, como revelan los guarismos.

Ese agradecimiento es lo fundamental para caracterizar las reacciones del electorado. Los votantes agradecen a sus gobernantes que Murcia siga, como de costumbre, en los últimos lugares de las clasificaciones que se refieren a servicios públicos, especialmente sanidad, educación y atención a mayores y dependientes. También deben congratularse, y así orientan su preferencia política, de que esa situación tenga visos de eternizarse gracias a la disminución o supresión de cada vez más impuestos que podrían ayudar a equilibrar déficits.

Además, aparece diáfana la gratitud de la mayoría de encuestados hacia la gestión ineficiente, o lo siguiente, de recursos públicos y subvenciones, como enseña el escasísimo cumplimiento al cabo de varios años de las ayudas destinadas a fomentar el autoconsumo energético, la compra de vehículos eléctricos o el acceso de jóvenes a la vivienda.

También valoran los «sondeados» con sus intenciones de voto el enquistamiento de problemas sin solución, como, por poner un ejemplo, la descontaminación de los suelos putrefactos a la entrada de Cartagena después de que hayan pasado más de veinte años desde que la industria petroquímica cerrara de mala manera. Y también la contaminación galopante en la ciudad de Murcia mientras la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sigue en el limbo, al igual que en el resto de la Región.

Todas estas situaciones son probablemente puestas en la balanza política por los encuestados por el Cemop y, consecuentemente, expresan su profundo agradecimiento a los actuales gobernantes decantándose con sus preferencias políticas positivas.

