Abril y el azar

La actriz Abril Zamora. / ZOWY VOETEN

Creo que pocas veces somos conscientes de las conexiones circunstanciales que se producen constantemente a nuestro alrededor. El azar es un capricho, más que caprichoso, y palabra que votaría como más bonita del castellano. Trashi presentó esta semana en Madrid su primer disco: Me acuerdo de todo. Una declaración de intenciones que yo veo como un precioso piropo a la vida. Allí estaban los cuatro zagales murcianos, rebosando naturalidad, rodeados de fans, interpretando en acústico algunos de sus nuevos temas. Paula y yo cogimos buen sitio. No era la primera vez que veíamos a Trashi, y le recordé a Paula un mágico momento con Luz Abril -guitarrista de Trashi- vivido en el pódcast Sala de Catas, cuando respondió con ternura y arrojo a la pregunta que había dejado Rosa Belmonte en el episodio anterior: «¿Se rompe España? - ¡España es irrompible!», sobre lo que ya escribí una columna.

En ese momento, mis 47 años me jugaban una de esas pasadas de memoria y no recordaba el nombre de Luz... repetía en voz alta, contándoselo a Paula... «Abril, Abril, Abril»... a ver si me salía. Paula, que no estuvo ese día en el pódcast y no conocía la anécdota, ni a Luz Abril, intentaba pensar nombres para ayudarme a recordar. Su cabeza empezó a rebuscar Abril, Abril, Abril... y pensó en Abril Zamora, actriz y guionista, porque, recientemente, había visto en HBO una serie suya. El azar. Fenómeno de convergencia. El cosmos... no sé, llámenlo como quieran. En ese preciso instante, un segundo después de que yo dijera en voz alta «Abril» tres veces y justo cuando Paula pensó en Abril Zamora, Abril Zamora pasó por delante de nosotros. Allí. En la Sala Cupra, a unos minutos de escuchar a Trashi.

Paula no conocía a Luz Abril. Yo no conocía a Abril Zamora, ni había oído hablar de ella nunca. Paula se quedó pasmada. No pudo articular palabra en unos segundos y me explicó. Allí estaba. A unos metros. Charlando con amigos, la actriz en la que estaba pensando en ese preciso momento. Abril Zamora era una de las cien personas que había ido a escuchar lo nuevo de Trashi en Madrid. No sé las posibilidades que había de que se diera esta circunstancia, pero creo que es más fácil que te toque el gordo de Navidad. El error fue que no caímos en decírselo a Abril y compartir aquella bizarra coincidencia maravillosa, como luego nos dijo la fantástica Noelia Ibañez en un evento en La Chrome donde se brindó por Cartagena y su gastronomía, y en el que estaba Rosa Belmonte. Un círculo se cerró y debió nacer una estrella en algún remoto lugar del universo. Una estrella que podríamos llamar Abril. ¡Salud! Vale.