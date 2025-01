Profesores con problemas, mala salud psicológica y ansiedad

Un profesor da clase a sus alumnos en un aula. / L.O.

Leo con mucho interés la información sobre el Barómetro Internacional de Salud y Bienestar del personal de Educación que ha presentado CC.OO. en el que han participado 3.000 profesionales de la Enseñanza en nuestro país, un número de ellos de la Región de Murcia. Los resultados obtenidos son realmente alarmantes.

El 40% de los profesores dice tener una mala salud psicológica y experimentar sentimientos de ansiedad, depresión, etc. El 65% manifiesta que consideran su trabajo bastante o muy estresante, y el 51% está insatisfecho con respecto al equilibrio entre su vida personal y la profesional.

Extrañado ante este desolador panorama, me pongo en contacto con profesores ejercientes, amigos o familiares, y les pregunto sobre este tema. En efecto, coinciden con lo expresado en el Barómetro y me cuentan situaciones que se dan a diario en sus aulas, que ocurren, atención al dato, tanto en la enseñanza pública como en la privada o concertada. La relación de problemas sería muy larga de reseñar aquí, pero ahí van unos cuantos: falta de interés de los alumnos, fallos del sistema, por ejemplo, la no solución a los casos de los estudiantes que no aprueban sus asignaturas y sin embargo avanzan en los cursos, poco o nulo respaldo de los padres en las decisiones complicadas por las actitudes de sus hijos, mantenimiento en las aulas, sin el necesario apoyo, de alumnos problemáticos por sus padecimientos de salud mental o de otro tipo, burocratización de sus obligaciones, etc., etc.

Hay quienes opinan que los profesores no han sabido adaptarse al alumnado y a la evolución que ha sufrido, pero eso no es así. Que la Enseñanza necesita unas capacidades de adaptación tremendas según van cambiando los tiempos no tiene nadie que explicármelo. Durante más de cuarenta años ejercí mi trabajo como profesor, o sea que he vivido muchos, muchísimos cambios en el desarrollo de esta labor.

El ambiente del colegio privado con más de mil alumnos en el que debuté era el siguiente. Todos los profesores vestíamos de traje y corbata, le hablábamos a los alumnos de usted, aunque tuvieran 14 años y, cuando yo entraba en mi aula, los chicos o las chicas (estaban en clases discriminadas por sexos) se ponían en pie y decían a coro: ‘Good morning, sir’. Yo les respondía: ‘Good morning. Sit down, please’, encendía un cigarrillo (sí, los profesores fumábamos en las aulas, pobres chavales) y comenzaba la clase. Todos me llamaban don Enrique, aunque yo solo tenía 24 años. Una verdadera ridiculez de panorama, a mi juicio, ya entonces.

Me trasladé a un instituto público a principios de los setenta, inmediatamente fui degradado y pasé de don Enrique a Enrique y a que me tutearan todos los alumnos. Como yo ya suponía, este cambio en el tratamiento no trajo consigo ninguna falta de respeto, sino todo lo contrario, una confianza muy sana y un acceso de los alumnos a los profesores mucho más relajado. Unos años más tarde pasé a un Instituto Politécnico, es decir, a dar clase en Formación Profesional, dónde, además, fui Jefe de Estudios durante cuatro años.

Creo que estará claro para ustedes que no era lo mismo darle clase a 1º de FP1 Administrativo, que a 3º de FP2 del Metal, y que esta enseñanza necesitaba de un buen grado de adaptación por parte del profesorado, sobre todo para los que dábamos asignaturas formativas y no de la especialidad, es decir, Lengua, Matemáticas, Inglés, Historia, etc. en vez de Tecnologías, Dibujo Técnico, etc. había que motivar, había que convertir en atractivo lo que enseñabas y, sobre todo, hacerles ver la necesidad de que tuvieran una formación integral y no solo técnica. No era una tarea sencilla, pero funcionaba. Los últimos 15 años de trabajo los he desarrollado en bachillerato de nuevo. Otra vez a preparar a los alumnos para la Selectividad y todo eso. Hubo que cambiar el chip, pero sin problemas.

La pregunta es qué ha ocurrido en la Enseñanza en estos últimos años para que ese número de profesores manifieste encontrarse tan dañado y poco motivado para ejercer esta profesión. No dudo que así sea, pero qué duro debe percibirse acudir cada día a hacer un trabajo como este si realmente no te sientes bien cuando estás con tus alumnos en el aula. Porque en toda mi carrera como profesor nunca me he encontrado con una compañero o compañera que no fuese feliz haciendo este trabajo. Nunca. Igual que yo. ¿Qué demonios ha pasado y quiénes son los responsables?