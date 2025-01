Ganas me dan de imitar a Sarah, la protagonista de la novela de Graham Greene que he devorado.

Aquejada de mal de amores, decide refugiarse en un museo para llorar porque sabe que allí nadie la verá. Razón lleva. Las visitas a los museos en 2024 en la Región de Murcia han bajado un 25%.

Otros artículos de Julián García Valencia Nos queda la palabra Fuego Nos queda El matón Nos queda la palabra Es fácil

¿Pero a quién le importan los museos?

A tenor de algunas encuestas electorales pareciera que aquí nada importa. El mismo día en que se da a conocer un nuevo escrutinio, que certifica lo viejo, compruebo como, aquejado de mal de resfriado, no puedo refugiarme en la consulta médica porque la cita presencial que me ofrecen es de 8 días y la telefónica asciende a 15. Allá que voy a Urgencias y lo primero que me preguntan es si he ido a mi médico de cabecera. «ocho presencial y 15 telefónica», contesto. Pido disculpas, no obstante, por molestarles por lo que sería una bronquitis. Me entregan después un informe donde me indican que vaya al día siguiente a mi médico... cómo no me lo encuentre en el museo, llorando a lágrima tendida ambos aviaos vamos.

Vuelve a mi cabeza la tarta con los resultados políticos, donde se consolida lo que hay, cuando leo un informe que sitúa a Murcia como la comunidad con menos plazas en las residencias. Hay dos plazas y media por cada cien personas mayores, el peor porcentaje de toda España. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda doblar el porcentaje. Ya estamos tardando en acompañar a Trump en su portazo a la OMS.

Los antibióticos hacen su papel y voy mejorando. Espero que más que el Mar Menor que los mandatarios murcianos venden en Fitur. Vaya papelón, pero ellos, como en el resto de temas citados, son los competentes... ustedes me entienden.

Y, por si fuera poco, la semanita acaba con un asesinato machista que, por supuesto, no condenan los que más suben en escaños.

Corro presto a comprobar los horarios. Si alguien quiere verme, allí estaré, más de exposición fija que de temporal. Al menos contribuiré a aumentar el número de visitantes de los museos, qué sé que jode.

Suscríbete para seguir leyendo