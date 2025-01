Imagen del logotipo de la aplicación WhatsApp / Fabian Sommer/dpa

En 1986 se estrenó La rebelión de las máquinas, hasta la fecha la única película que ha dirigido el escritor Stephen King. Durante la misma, debido a la influencia de un cometa, las máquinas cobran vida y comienzan a comportarse de manera autónoma y a realizar acciones al margen del control humano. Once años más tarde, un 29 de agosto de 1997 a las 2:14 AM, una hora menos en Canarias, Skynet, la inteligencia artificial creada por James Cameron en la saga Terminator, toma conciencia de sí misma y se rebela contra la raza humana para aniquilarla.

Lo que a continuación les relato, no creo que fuera debido a una sublevación de la tecnología, en este caso de Whatsapp, sino a su mal uso o error en su manejo. Como todos, y el que diga lo contrario miente, tenemos inoculada nuestra pequeña dosis de vanidad, aunque yo prometo no arder en su hoguera, el pasado domingo decidí compartir en mi estado de WhatsApp un breve cuestionario que me habían hecho en el periódico acerca de mis gustos. Algo aparentemente inocente como responder a preguntas acerca de mi libro favorito, canción, película, etcétera, que imagino solo interesará a alguno de mis amigos y poco más.

De repente recibí un mensaje de uno de mis contactos de WhatsApp que había respondido a la historia de mi estado, y por ende a mí directamente, con el siguiente mensaje: «Hay que ser idiota como Ángel Cruz». Bueno, el acento en la a de Ángel, no estaba. He de confesar que el mensaje me sorprendió porque guardo un buen recuerdo del susodicho, ya sabemos que se trata de un varón, debido a una colaboración laboral que tuvimos in illo tempore, y en la que el trato personal fue ciertamente exquisito.

Como los domingos uno tiene la costumbre de dedicarse a las tareas del hogar lo dejé estar y después de un par de coladas, secadora y plancha, decidí responderle pero, ¡vaya por Dios! había borrado el mensaje y me había bloqueado, lo que confirmó mis sospechas de que, efectivamente, se había equivocado de destinatario.

Quien más y quien menos, en alguna ocasión, nos hemos visto en semejante brete y hemos mandado por error un mensaje poniendo a alguien verde, que te quiero verde, al típico grupo de colegas creyendo que lo hacíamos a un contacto personal.

Un error lo tiene cualquiera y al margen de hacer un buen uso de la tecnología y contar, al menos hasta tres, antes de decir algo de lo que nos podamos arrepentir, deberían imperar siempre los principios del respeto y la educación. Como es lógico, nuestros comentarios y opiniones no pueden gustar a todos y debe haber pluralidad de pensamiento, pero cruzar la línea que separa la sana discrepancia de la del insulto y la falta de respeto, no debería ser banalizado.

Últimamente hemos interiorizado que el insulto forma parte de nuestras actuales reglas de convivencia y lo hemos elevado a la categoría de normalidad, sobre todo cuando se trata de un personaje público, y no debería de ser así. Creo que nuestra obligación como buenos ciudadanos es luchar contra su tiranía y arrinconar y denunciar a aquellos que lo usan como leitmotiv. Si queremos una sociedad más tolerante y justa, ante el insulto, mirar hacia otro lado no es responsable. Erradicarlo de nuestro día a día depende de todos.