Qué pasará

Vaya semanita le espera al fiscal general del Estado. El martes 28, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decide si anula su elección para un segundo mandato, como ha pedido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que mantienen que no es idóneo para el cargo y que su designación no era conforme a derecho. Para lo cual, se basan en otra sentencia de la misma Sala, que anuló el ascenso a fiscal de Sala de Dolores Delgado, por su línea progubernamental (recordar que también anuló su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática por haberse saltado el informe del Consejo Fiscal). Vamos a ver qué puede pasar ahora, pues ya el Consejo General del Poder Judicial dijo que era inidóneo.

Y al día siguiente, 29, tendrá que acudir a declarar ante un magistrado del Supremo por revelación de secretos sobre el novio de Ayuso. Veamos cómo está este tema. Es verdad que el abogado de éste escribió a la Fiscalía para llegar a un acuerdo en sus problemas legales-penales con Hacienda. Es verdad, también, que por parte del jefe del gabinete de su pareja, la presidenta madrileña, se dijo que había sido la Fiscalía la que había propuesto el pacto. También lo es que, para evitar esos errores (bulos de la fachoesfera para Sánchez), el fiscal general del Estado quiso aclarar el tema. Hasta ahí parece que estamos todos de acuerdo. Ahora bien, el tema consiste en si, como parece, el fiscal informó a la Moncloa de los datos de un ciudadano particular en su relación con Hacienda. Y si Moncloa informó a prensa y al portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid para que esa mañana sacara los colores a Ayuso diciendo que su novio había reconocido ser un delincuente. Como ese portavoz, Juan Lobato, casualmente es funcionario de Hacienda y sabe lo que se puede o no hacer, para cubrirse en salud se va a un notario y deja constancia de los correos recibidos, por si acaso no eran muy adecuados con la legalidad, y renuncia a la portavocía. A partir de ahí, el lío está montado. García Ortiz asume toda la responsabilidad en la filtración, supongo que por gallardía y porque no le quedaba más remedio, visto lo visto después. Y lo visto es que el fiscal Julián Salto ha declarado que le reclamaron los correos con el novio de Ayuso mientras estaba en el futbol, y además negó que exista un protocolo que obligara al fiscal general del Estado a borrar los mensajes de su móvil, como también lo negó la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Lo que, por otra parte, era de esperar, pues no es de recibo que precisamente entre las fechas en que tuvieron lugar todos estos hechos, ni un solo mensaje en el móvil tuviera García Ortiz, quien además entregó a la Guardia Civil un terminal distinto del usado entre los días 8 al 14 de marzo de 2024, al haber cambiado de móvil en octubre, tras conocer su imputación y una semana antes del registro de su despacho.

Otros artículos de Joaquín Ángel de Domingo Martínez La balanza inmóvil Enroque La balanza inmóvil Será por cosas La balanza inmóvil 2025

El fiscal futbolero, en mitad del partido de Champions, Atlético de Madrid-Inter de Milán, recibió sendas llamadas telefónicas de Almudena Lastra y de Pilar Rodríguez (jefa de la fiscalía provincial de Madrid) preguntándole sobre el intercambio de correos electrónicos con el abogado del González Amador. Incluso recibió una tercera llamada de Pilar Rodríguez, diciéndole que el fiscal general no puede esperar. Por lo que se queda sin partido y se los manda. Cinco minutos después, ya los tiene García Ortiz. De ahí, presuntamente, a la Moncloa, que se los manda al portavoz del PSOE en la Asamblea de la Comunidad de Madrid con la finalidad de que lo sacara en la Asamblea y dejar en evidencia a Ayuso.

La fiscal Lastra le preguntó a García Ortiz: «¿lo has filtrado tú?», a lo que le respondió: «eso ahora no importa». Más claro agua. Además, declaró que García Ortiz le ordenó emitir la nota denunciada por la defensa del novio de Ayuso, y como se negó a obedecer, la puenteó para llegar a Pilar Rodríguez, que no solo le obedeció, sino que incluso dijo «dan ganas de incorporar un poco más de cianuro». Muy ilustrativo. Todo eso a pesar de que la misma Lastra le recomendó a su compañera Rodríguez que no entregara a García Ortiz los correos entre el fiscal que negoció la conformidad, Salto, con el abogado de la pareja de la presidenta, porque los iba a filtrar. Como así sucedió y ahora están uno y otra citados para declarar como imputados, el 29 él, y el 30 ella.

Suscríbete para seguir leyendo