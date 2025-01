Cara y cruz de la megafábrica china

China se convirtió en algún momento en la fábrica del mundo. Los antieuropeos hablan de una China industrial, una América tecnológica y Europa como balneario turístico del planeta, a la que trabajadores e innovadores acuden para que les entretengan con sus comidas, monumentos y arte. La realidad es mucho más compleja, por supuesto, pero esos clichés, como todos los clichés, tiene algo de verdad. Sobre todo en el caso de los chinos.

Un trabajo de chinos es una frase hecha que también denota el carácter de una sociedad y pueblo caracterizado por su vocación por el esfuerzo, sea intelectual o físico. Para el confucionismo, la ideología predominante en la cultura china ancestral, el amor por el trabajo bien hecho y el cuidado por los detalles es una característica definitoria del alma china. Por no ir más lejos, lo vemos en la diáspora presente en nuestros país. Los bazares chinos permanecen abiertos muchas más horas que el comercio tradicional. Lo que para otros no es suficiente, a los chinos parece bastarle. Por eso también se están haciendo silenciosamente con todos los bares que acaban traspasando propietarios envejecidos cuyos hijos no quieren continuar, precisamente por el esfuerzo que precisan para mantenerlos viables.

Ese carácter y esa cultura, trasladada a un país de casi 1.500 millones de habitantes, ha hecho de China la factoría del planeta. Los precios bajos (muy subvencionados en industrias estratégicas por el Gobierno chino) han conquistado a consumidores -y fabricantes- del mundo entero. De esa forma, China va camino de acaparar a finales de esta década un tercio de todas las manufacturas mundiales. Tal ha sido el éxito de las fábricas chinas que ha hecho reaccionar a los Gobiernos de medio mundo, que han visto sus propias fábricas cerradas y sectores industriales enteros desmantelados.

La nueva conciencia que genera el dumping chino en los países receptores de sus mercancías está amenazando seriamente la globalización, y poniendo en peligro de paso la estabilidad social del gigante asiático. Lo vemos en el embargo estadounidense a la exportación de semiconductores, y en las tarifas a los coches eléctricos chinos. El error chino es no haber promovido suficientemente su mercado interior a través del consumo de sus ciudadanos. Al contrario, ha seguido invirtiendo como si no hubiera un mañana en ampliar capacidad industrial generando una sobrecapacidad que el resto de países no está dispuesto a consentir a costa de sus industrias nacionales.

